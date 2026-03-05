La Generación Z extremeña ya no quiere un contrato fijo, quiere tener su propia empresa

El objetivo de conseguir un contrato fijo en una empresa ha dejado de ser la prioridad para muchos jóvenes extremeños, que ahora valoran más la posibilidad de montar su propio negocio. El 37,7% de los jóvenes de entre 15 y 21 años quiere emprender, frente a apenas un 8,6% que se ve como empleado.

Son datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', elaborado a partir de una encuesta a más de 11.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de toda España. Sin embargo, para Diego Hernández, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca), la realidad vista desde el sector es distinta.

"Aquí el emprendimiento es mínimo. Si casi un 40% de los jóvenes quisiera emprender, eso se notaría en las ciudades y en los pueblos, pero ahora mismo estamos viendo lo contrario. Se están cerrando negocios", afirma. Pone como ejemplo Plasencia, donde recientemente ha cerrado la tienda Inside, en un contexto de dificultades para las franquicias en la ciudad.

Dudas sobre el futuro profesional

Desde Coepca realizan numerosas charlas en centros educativos para promover el espíritu emprendedor y Hernández asegura que perciben dificultades en muchos jóvenes sobre lo que quieren estudiar: "Les preguntas qué quieren ser y muchos dicen que no lo saben, eso es un problema".

Su testimonio coincide en parte con los datos del estudio elaborado por ABANCA y Praxis MMT, que recoge que un 35,1% reconoce que todavía no tiene claro qué camino tomará, mientras que el 18,6% se inclina por opositar.

El director del informe, Nuño Nogués, ha señalado que "la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho" y ha apuntado que el trabajo en una empresa "se percibe como más inestable que en el pasado". A su juicio, la aparición de nuevas profesiones y una mayor cultura emprendedora han favorecido que muchos jóvenes quieran "ser sus propios jefes".

Motivos para emprender

Entre las razones para emprender, el 40,3% destaca la posibilidad de dedicarse a lo que realmente le gusta, el 26,4% la independencia y el 20,1% la flexibilidad horaria. Eso sí, siete de cada diez reconocen que tener éxito con un negocio propio es difícil o muy difícil.

Hernández subraya que, aunque "la mayor alegría que podríamos tener los empresarios sería que aumente el número de empresas", cree que "una cosa es querer emprender y otra terminar haciéndolo".

De hecho, Extremadura se sitúa entre las comunidades con menor creación de empresas del país, solo por delante de Navarra, Cantabria y La Rioja al cierre de 2025. Sin embargo, dentro de ese contexto, los datos del INE muestran una evolución positiva.

Aumento en creación de empresas

En 2025 se constituyeron 1.416 nuevas sociedades mercantiles en la región, un 4,7% más que el año anterior. Se trata del mejor registro de la serie reciente, ya que no solo revierte el descenso producido en 2022, sino que además supera el máximo alcanzado en 2016.

Hernández reconoce que existen mecanismos de financiación y ayudas en la comunidad, pero apunta a la burocracia administrativa y a la falta de proyectos como principales retos. "Los jóvenes deberían tener más actitud y lanzarse. Creo que está fallando un poco la educación en familia; hay que inculcar valores y objetivos. En la vida tienes que tener un proyecto", afirma.

El informe señala que, si finalmente optaran por trabajar por cuenta ajena, lo que más valorarían sería la estabilidad (45%), un mejor salario (41,1%) y un buen ambiente laboral (40,6%). En este sentido, el presidente de Coepca explica que en las charlas intentan trasladar a los jóvenes que "un funcionario puede tener un tope, pero el empresario no sabe hasta dónde puede llegar. Puede triunfar o no, pero no tiene ese límite".

Mirada pesimista al mercado laboral

Pese a esa pulsión emprendedora, el diagnóstico que hacen del mercado laboral es sombrío. El 46,3% de los jóvenes extremeños cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años. Solo el 22,5% confía en que mejorará.

Nuño Nogués ha vinculado este pesimismo a la inestabilidad internacional, al impacto de la inteligencia artificial y, sobre todo, a las elevadas tasas de paro juvenil en España. Aun así, el 66,8% se muestra convencido de que encontrará trabajo en menos de un año tras acabar sus estudios.

Para lograrlo, consideran determinantes el interés y las ganas de trabajar (62,8%), la formación y el nivel de idiomas (47,9%) y la experiencia (46,1%).

Emigrar, una opción que pierde fuerza

Casi dos de cada tres jóvenes extremeños (63,9%) estarían dispuestos a marcharse al extranjero por trabajo. Aunque la cifra sigue siendo alta, ha descendido con respecto a años anteriores: en 2020 el porcentaje alcanzaba el 82%.

La motivación principal no es únicamente económica. El 41,8% habla de vivir una experiencia nueva, el 33,6% busca mejores salarios y el 16,8% menciona la falta de oportunidades en España. Estados Unidos aparece como el destino preferido, seguido de Italia, Alemania y Reino Unido.

Más formados, pero con dudas

Más de la mitad (55,5%) considera que su generación está mejor preparada que la de sus padres, aunque esta percepción ha caído con fuerza desde 2018. Sin embargo, el 67,8% cree que disfrutará de una mejor calidad de vida que la de sus progenitores.

La universidad sigue siendo la opción mayoritaria al terminar los estudios actuales: el 65,7% quiere cursar una carrera, frente a un 9,7% que opta por la formación profesional. A la hora de elegir titulación, pesa sobre todo la vocación (75%), aunque también las salidas laborales (56%) y el salario potencial (44%).

El estudio refleja, además, una demanda casi unánime de más práctica en las aulas. El 94,2% considera necesaria la formación práctica y el 88,5% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor presencia en el currículo.

El retrato que dibuja el informe es el de una generación que desconfía del mercado laboral que observa a su alrededor, pero que al mismo tiempo se percibe preparada, ambiciosa y dispuesta a buscar —dentro o fuera— su propia oportunidad.