Herido leve un niño de tres años al ceder el techo del baño de un aula infantil en el colegio Ortega y Gasset de Almendralejo

Otro niño salió ileso, mientras que el afectado sufrió un "rasguño" en un suceso que ha generado un gran susto entre la comunidad educativa

Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo en una imagen de archivo.

Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo en una imagen de archivo. / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

Un alumno de tres años ha resultado herido leve en el colegio Ortega y Gasset de Almendralejo al desprenderse parte del falso techo de un baño de un aula infantil de este centro educativo durante la mañana de este jueves.

El suceso ha ocurrido pasadas las nueve y media de la mañana cuando dos alumnos de tres años entraban en el baño. Uno de ellos resultó ileso, mientras el otro sufrió “un pequeño rasguño”, según fuentes del centro educativo consultadas por este periódico.

El propio centro educativo ha confirmado que el centro no presentaba ninguna deficiencia previa y que en esa aula nunca había ocurrido nada, descartando que fuera de las lluvias continuas de semanas atrás.

Técnicos de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Almendralejo han estado durante la mañana en el colegio Ortega y Gasset para inspeccionar lo ocurrido y planificar la reparación de la forma más inmediata posible, reforzando el perímetro del falso techo para evitar incidentes futuros.

Lo curioso de este centro educativo es que se inauguró en el año 2022 y es relativamente nuevo con respecto al resto de colegios.

