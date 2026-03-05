Almendralejo
Herido leve un niño de tres años al ceder el techo del baño de un aula infantil en el colegio Ortega y Gasset de Almendralejo
Otro niño salió ileso, mientras que el afectado sufrió un "rasguño" en un suceso que ha generado un gran susto entre la comunidad educativa
Un alumno de tres años ha resultado herido leve en el colegio Ortega y Gasset de Almendralejo al desprenderse parte del falso techo de un baño de un aula infantil de este centro educativo durante la mañana de este jueves.
El suceso ha ocurrido pasadas las nueve y media de la mañana cuando dos alumnos de tres años entraban en el baño. Uno de ellos resultó ileso, mientras el otro sufrió “un pequeño rasguño”, según fuentes del centro educativo consultadas por este periódico.
El propio centro educativo ha confirmado que el centro no presentaba ninguna deficiencia previa y que en esa aula nunca había ocurrido nada, descartando que fuera de las lluvias continuas de semanas atrás.
Técnicos de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Almendralejo han estado durante la mañana en el colegio Ortega y Gasset para inspeccionar lo ocurrido y planificar la reparación de la forma más inmediata posible, reforzando el perímetro del falso techo para evitar incidentes futuros.
Lo curioso de este centro educativo es que se inauguró en el año 2022 y es relativamente nuevo con respecto al resto de colegios.
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres