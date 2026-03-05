Las lluvias ganarán terreno este jueves en Extremadura, sobre todo en el norte

Tras las escasas precipitaciones registradas durante la jornada de ayer, este jueves las lluvias podrán extenderse a otros puntos de Extremadura. Hasta el mediodía, podrán aparecer de forma esporádica en zonas del norte y del sur de la región, mientras que a lo largo del día cruzará la comunidad una línea de inestabilidad que favorecerá el aumento de la nubosidad, coincidiendo además con la retirada progresiva de la calima.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por intervalos nubosos que tenderán a aumentar a lo largo del día. Las precipitaciones se esperan sobre todo durante la segunda mitad de la jornada y serán más frecuentes en el norte de la región, donde incluso podrían ir acompañadas de tormenta. Asimismo, no se descarta algún chubasco disperso a primera hora en zonas de montaña del norte y en el extremo sur.

Temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, aunque las mínimas en el tercio sur se mantendrán sin cambios. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 19 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres se moverán entre los 7 y los 16 grados. Los vientos soplarán variables, tendiendo a componente oeste, y serán flojos en general.

Noticias relacionadas

Próximos días

De cara a los próximos días, el viernes las precipitaciones se dejarán notar principalmente en el norte de la región, aunque tenderán a retirarse conforme avance la jornada. El sábado las lluvias se desplazarán hacia el este de Extremadura. Las temperaturas bajarán algo más el viernes, pero se recuperarán progresivamente durante el sábado y el domingo, jornadas en las que la mayor inestabilidad quedará concentrada en el norte de la comunidad.