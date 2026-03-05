Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 5 de marzo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Corderos de Corderex.

Corderos de Corderex. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 5 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
  2. El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
  3. Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
  4. Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata
  5. Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
  6. Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
  7. Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
  8. Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático

Corcho, conservas vegetales o aceite extremeños, otra vez en el punto de mira de Trump

Corcho, conservas vegetales o aceite extremeños, otra vez en el punto de mira de Trump

¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola

¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 5 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 5 de marzo de 2026

34 entidades extremeñas logran 26,3 millones de euros del programa europeo Horizonte Europa

34 entidades extremeñas logran 26,3 millones de euros del programa europeo Horizonte Europa

La desconfianza de Vox frustra el primer intento para investir a María Guardiola

La desconfianza de Vox frustra el primer intento para investir a María Guardiola

Homenajes, premios y movilizaciones: los sindicatos llenan Extremadura de actos por el 8M

Homenajes, premios y movilizaciones: los sindicatos llenan Extremadura de actos por el 8M

La UEx logra un doblete en la final nacional de una competición de estrategia empresarial entre 45 universidades

Aesan alerta de la presencia de componentes de la leche no declarados en biscotes vendidos en Extremadura

Aesan alerta de la presencia de componentes de la leche no declarados en biscotes vendidos en Extremadura
Tracking Pixel Contents