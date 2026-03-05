Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 5 de marzo de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 5 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
- Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático