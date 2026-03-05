Los mayores de 55 en Extremadura se lanzan a viajar: el 91% prevé hacerlo este año, muy por encima de la media nacional

El 91% de los mayores de 55 años de Extremadura tiene previsto viajar este año, catorce puntos por encima de la media nacional (77%), según el II Barómetro del Consumidor Sénior de Extremadura presentado este jueves.

Este grupo de población supera las 450.000 personas y representa el 35,6% de los habitantes de la región. El estudio, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), señala que mantienen una vida activa marcada por el ocio, el apoyo familiar y una creciente digitalización.

Viajar más y principalmente dentro de España

Entre las conclusiones del informe —que analiza hábitos de consumo, prioridades económicas y estilo de vida en una comunidad con baja natalidad y envejecimiento demográfico— destaca su inclinación hacia el turismo. Además, la mayoría de quienes viajarán este año optará por destinos dentro de España (75%).

En cuanto al alojamiento, predominan hoteles y casas rurales (63%), seguidos de viviendas propias o de familiares (22%) y pensiones u otros alojamientos particulares (14%). Sin embargo, la participación cultural durante los viajes es limitada: el 32% asegura que nunca visita museos o exposiciones y solo un 22% lo hace con frecuencia.

Seguridad económica, pero menos ahorro

El informe señala que el 48% de los mayores de 55 años en Extremadura consigue ahorrar, siete puntos menos que en la edición anterior del barómetro (55%). Cuando lo hacen, el objetivo principal son los imprevistos (58%), seguidos de la tranquilidad económica (38%) o el apoyo a familiares (30%).

Pese a esta reducción del ahorro, el 61% afirma sentirse seguro con su situación económica actual, mientras que solo el 23% teme que empeore. En los hogares con seniors, una media de 1,6 personas aporta ingresos, ligeramente por debajo de la media nacional (1,7).

Presentación del II Barómetro del Consumidor Sénior de Extremadura. / Cedida

La mayoría vive sin cargas hipotecarias, aunque el porcentaje de quienes tienen deudas ha aumentado desde el 20,5% registrado en 2022 hasta el 33% actual.

Propietarios de su vivienda y cautos con nuevas fórmulas

La vivienda sigue siendo uno de los pilares económicos de este colectivo. El 89% de los mayores de 55 años es propietario de su vivienda, con un 66% sin hipoteca y un 23% con algún préstamo asociado.

Pese a ello, existe escasa confianza en fórmulas para monetizar la vivienda. Solo un 17% considera opciones como la nuda propiedad (8%), la hipoteca inversa (5%) o la vivienda inversa (4%). Para un 35%, la vivienda sigue siendo principalmente un legado familiar.

Además, únicamente el 31% ha adaptado su casa para posibles situaciones de dependencia o movilidad reducida.

Un colectivo cada vez más digital

La adopción tecnológica entre los sénior extremeños ha crecido de forma notable en los últimos años. El 74% realiza operaciones bancarias por internet, frente al 41% registrado en la anterior edición del informe.

También se ha duplicado el porcentaje de quienes compran online (68% frente al 33%) o participan en redes sociales (66% frente al 34%). Además, el 41% paga con el móvil y el 39% utiliza cursos o tutoriales digitales para aprender nuevas habilidades.

Apoyo económico y cuidados familiares

El barómetro confirma además el papel de los mayores como sostén familiar. El 54% de los seniors extremeños presta ayuda económica a su entorno, principalmente a sus hijos (42%), aunque también a otros familiares (9%) o a padres y amigos (3% cada grupo).

En el ámbito de los cuidados, el 42% atiende a personas mayores de su entorno —con un 20% que lo hace a diario— y muchos participan en la atención a menores dentro de la familia, ya sea en comidas, apoyo cuando los padres no pueden atenderlos o actividades de ocio.

Un colectivo activo ante la jubilación

El estudio apunta también a una visión relativamente positiva del envejecimiento. El 42% valora su experiencia de envejecer como bastante o muy positiva, mientras que el 44% la considera neutra.

Entre los seniors aún activos laboralmente, el 43% estaría dispuesto a compatibilizar trabajo y pensión, mientras que un 20% preferiría reducir horas y un 16% se plantearía emprender.

Presentación del barómetro en la UEx

El informe se ha presentado este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, dentro del Seminario Finanzas Públicas y Evaluación de Políticas.

La jornada ha contado con la participación de Pedro M. Fernández Salguero, rector de la UEx; Inmaculada Núñez Arroyo, secretaria general de la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura; Antonio Huertas Mejías, presidente de Mapfre; Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics; Antonio Fernández Portillo, director ejecutivo del grupo de investigación Emturin; Marina Asensio Vázquez, consultora en evaluación de políticas públicas de Analistas Financieros Internacionales; y José Manuel Cordero Ferrera, catedrático de la UEx y coordinador del seminario.

Durante la presentación, el rector Pedro M. Fernández Salguero ha señalado que el colectivo sénior representa "un capital humano esencial para la actividad económica y el bienestar regional", al aportar tiempo, recursos y experiencia en el ámbito familiar y social.

Por su parte, Antonio Huertas Mejías ha defendido que Extremadura puede convertirse en un territorio atractivo para la llamada economía plateada, vinculada al emprendimiento, las inversiones y el modelo de vida activo de las personas mayores.