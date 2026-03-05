Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sindicato PIDE muestra su preocupación por la "parálisis" de la Junta de Extremadura

La ausencia de un nuevo gobierno en Extremadura, según PIDE, retrasa medidas cruciales para la educación pública, desde mejoras salariales hasta la convocatoria de oposiciones de maestros

Un grupo de alumnos en un aula.

Un grupo de alumnos en un aula. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El sindicato PIDE, mayoritario de la educación pública de Extremadura, ha expresado su preocupación por la "parálisis" que la falta de acuerdo para la conformación de un nuevo gobierno regional, ya que el que está en funciones "está limitado en su capacidad de actuación y, lo que es peor, sin un horizonte definido".

En nota de prensa señala que la ausencia de gobierno en Extremadura empieza a mostrar sus efectos negativos en la educación pública, "con la ralentización y parálisis de su capacidad de actuación" al no poder adoptar las medidas necesarias, sean presupuestarias o no, que subsanen las necesidades acuciantes de los centros, así como las condiciones salariales y laborales de los docentes.

Considera que es necesaria la formación de un nuevo gobierno de la Junta de Extremadura porque "hay demasiadas cuestiones pendientes para negociar y acordar", entre ellas un modelo de plantillas estable, el calendario de la implantación de la carrera profesional docente o la homologación salarial.

También cita la actualización de los complementos de los equipos directivos y cargos unipersonales, la recuperación del pago de la tutoría de alumnos de la universidad, reducción de la burocracia y avanzar en la Ley de Educación de Extremadura, entre otras.

Además, recuerda que la convocatoria de oposiciones de maestros no puede hacerse mientras no se tenga un gobierno.

