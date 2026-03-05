La UEx reconoce a Guardiola y Cuerpo entre otros exalumnos excelentes

La Universidad de Extremadura (UEx) ha entregado en la tarde de este jueves los galardones Alumni Honorífico, unas distinciones que nacen con el objetivo de reconocer las figuras de ex estudiantes de la universidad que sean figuras destacables de la sociedad. En esta primera edición los elegidos han sido María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la UEx; Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa y licenciado en Economía; Antonio Huertas, CEO de Mapfre y cursó estudios de Derecho en Cáceres; María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y licenciada en Derecho; y Ana Pecos, directora de televisión y licenciada en Comunicación Audiovisual.

Una gran participación

El acto ha contado con una gran participación de público y representantes políticos, civiles y militares. No han faltado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el presidente de la Fempex, Manuel González Andrade; o el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, entre otros.

Minutos antes de las 19.00 horas llegaba el ministro y la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y con su llegada daba comienzo el acto. La gala ha arrancado con la intervención del rector de la UEx que ha destacado que los premiados han sido elegidos por sus perfiles influyentes en la sociedad y ha reconocido que es "un gran orgullo que hayan aceptado este reconocimiento, ya que da prestigio a estas distinciones".

"Una universidad no termina en el acto de graduación"

Así, ha recordado a todos que "una universidad no termina en el acto de graduación" y ha explicado que "este programa nace para consolidar una red de talento". Al mismo tiempo, ha afirmado que la intención de esta universidad es que este sea el punto de partida a una tradición que trascienda al territorio y tenga su repercusión en el ámbito nacional.

Rocío Blas, adjunta al Rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, ha explicado el programa AlumniUEx que pretende ir más allá de los reconocimientos de estudiantes. Así, ha detallado que contará con formaciones, talleres y actividades lúdicas para completar la oferta que brinda esta institución. "AlumniUEx nace de un recuerdo", ha explicado para referirse a la filosofía de crear una red sólida de colaboración, talento y compromiso a través de los ya graduados. La pretensión es que a través de la participación de egresados los estudiantes puedan crecer en su trayectoria estudiantil y profesional.

Entrega de galardones y becas

Los galardonados han recibido una nueva beca que se suma a la que ya recibieran años atrás. En este caso, con los colores verde y amarillo, colores distintivos de la UEx, y un recuerdo basado en la silueta de la comunidad con un escudo de la universidad en el interior. El primero en subir al escenario para ser reconocido ha sido el ministro Carlos Cuerpo. Ha destacado la importancia para él de este acto y de "volver a la universidad con la presencia de muchos profesores y familiares".

"Este tipo de reconocimientos suele verse como un mérito individual de aquel que lo recibe, pero no es verdad", ha dicho Cuerpo, que ha rechazado la meritocracia porque borra todo lo demás que no sea al individuo. El ministro ha leído unas líneas de Luis Landero, el escritor alburquequeño, en las que hacía referencia a unas palabras sobre un padre que quería que su hijo fuera abogado para "volver a casa como triunfador" haciendo evidente las aspiraciones y preocupaciones de los padres.

El mérito de las familias

En este sentido, Cuerpo ha destacado las piedras que compusieron su camino: "Yo no me lo gané, me vino dado", ha señalado en referencia al trabajo de su familia y también a las instituciones como la universidad. De igual modo, ha puesto en valor la educación pública y las posibilidades de lo público como el sistema de oposiciones.

La segunda en recibir el galardón ha sido Ana Pecos Palacios. La de El Torviscal ha asegurado que "desde que me comunicaron que era una de las distinguidas me he estado preguntando por qué yo". "Estoy aquí por los frutos de mis padres", ha destacado justo antes de relatar los grandes años que pasó en Badajoz estudiando Comunicación Audiovisual. Pecos se ha puesto a disposición de la UEx para devolver, en la medida que sea posible, lo recibido durante su etapa como estudiante y se ha brindado a volver cada vez que "Extremadura me llame".

Ana Pecos recibe de manos del rector su galardón AlumniUEx. / Diego Rubio Paredes

Honor y valor de lo extremeño

Antonio Huertas, CEO de Mapfre, ha sido el siguiente en ser reconocido. Ha dado las gracias porque siente este reconocimiento como "una muestra de cariño de tu tierra" y ha señalado que es un honor muy grande para él "pasar a la historia de la universidad" por ser galardonado en la primera edición de estos premios de la universidad. "Me siento honrado por ser Alumni Honorífico", ha asegurado.

Antonio Huertas durante su intervención en la entrega de los AlumniUEx. / Diego Rubio Paredes

Tras estudiar en la UEx y en Salamanca una de sus primeras incursiones en el mundo laboral fue como becario en Mapfre para vender seguros. En este sentido, ha puesto en valor el papel de las empresas privadas para el desarrollo personal de las personas como ha sido su caso.

"María Félix Tena es una de las mujeres más destacadas de la Justicia en Extremadura", ha comenzado presentando la periodista Marta Collado que ha conducido el acto. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha señalado la importancia de la UEx para la región: "Más de la mitad de los jueces de la región son alumnos de la Universidad de Extremadura".

Además, ha repasado otros ámbitos en los que los estudiantes de esta institución son referentes. "Muchas gracias por este reconocimiento que entiendo que es para todos los profesionales de la Justicia de Extremadura", ha finalizado la presidenta del TSJEX.

María Félix Tena con su galardón como AlumniUEx. / Diego Rubio Paredes

Regalo "entre días de confusión"

La última en recoger el galardón ha sido María Guardiola que ha comenzado diciendo: "Gracias rector por regalarme este día entre días de confusión", refiriéndose a los días de sesiones en la Asamblea de Extremadura en las que se está debatiendo su investidura. La presidenta enfuncioness de la Junta de Extremadura ha recordado que "aquí aprendí qué tipo de vida iba a tener y qué valores iba a seguir".

María Guardiola recoge el galardón AlumniUEx. / Diego Rubio Paredes

"Inmensamente agradecida", ha contado todo lo aprendido en su etapa como estudiante, sobre todo ello ha dicho que "Extremadura no es el límite, sino un punto de partida". Y ha reconocido que tiene "una deuda importante con la universidad" por lo que apostará siempre por la universidad pública y ha recordado que este programa "es la manera de reconocer que la universidad no termina cuando te gradúas".