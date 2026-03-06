Previsión meteorológica
Adiós al tiempo primaveral: vuelven las lluvias y el frío a Extremadura
No se descartan precipitaciones en forma de nieve en las zonas altas de montaña del norte de la región
Extremadura registrará este viernes una jornada marcada por los cielos nubosos o cubiertos y por precipitaciones débiles o moderadas, que podrán ir acompañadas ocasionalmente de chubascos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descarta que las precipitaciones puedan producirse en forma de nieve en las zonas más altas de montaña del norte de la comunidad, en un contexto de descenso térmico generalizado.
Bajada de las máximas
En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de forma ligera o moderada, aunque ese descenso podrá ser localmente notable en algunos puntos. Así, los termómetros se moverán entre los 7 y los 13 grados en Badajoz, y entre los 6 y los 14 grados en Cáceres.
Por su parte, los vientos soplarán de componente norte y oeste, flojos a moderados, con probabilidad de rachas fuertes.
Sábado
La jornada del sábado seguirá la misma tónica, con cielos nubosos y precipitaciones débiles dispersas, más frecuentes en el extremo oriental, sin descartar algún chubasco.
Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur y sin cambios en la mitad norte.
