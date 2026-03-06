Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

El proyecto de la primera universidad privada de Extremadura, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE), da un nuevo paso con el nombramiento de su rector. El investigador Antonio Macías asumirá la dirección académica de la institución como rector con el objetivo de consolidar el centro como un referente en innovación educativa, investigación aplicada y conexión con el tejido empresarial.

La puesta en marcha de la universidad aún depende del proceso de acreditación de títulos por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La institución ha solicitado la validación de varios grados y se encuentra a la espera de la resolución que permitirá iniciar la actividad docente.

Pendientes del visto bueno de ANECA

El inicio de las clases todavía no tiene fecha definitiva. Según ha explicado Antonio Macías, el calendario dependerá de la evaluación de los títulos universitarios solicitados ante ANECA, trámite obligatorio para que una nueva universidad pueda impartir enseñanzas oficiales.

El rector considera “complicado” que la institución pueda comenzar a funcionar ya el próximo curso si los plazos administrativos se prolongan. Sin embargo, no descarta esa posibilidad si la respuesta llega con rapidez.

En caso contrario, el proyecto se plantea iniciar su actividad en el curso 2025-2026, con una estructura académica ya consolidada y una planificación más amplia de la oferta educativa.

Una oferta centrada en salud, tecnología y economía

La propuesta formativa inicial de UNINDE se organizará en torno a tres grandes áreas vinculadas a los perfiles profesionales más demandados por el mercado laboral.

En el ámbito de ciencias de la salud, la universidad ha solicitado los grados de Enfermería, Fisioterapia y Psicología, titulaciones con una elevada demanda de estudiantes y con salidas profesionales directas en el sector sanitario.

El segundo bloque se centra en ingeniería y arquitectura, con especial atención a titulaciones relacionadas con videojuegos e informática, campos ligados al desarrollo tecnológico y al crecimiento de la industria digital.

La tercera área corresponde a ciencias sociales, donde se prevén grados vinculados a economía y tratamiento de datos, orientados a perfiles profesionales relacionados con el análisis de información y la toma de decisiones en empresas.

Según ha señalado Macías, el proyecto universitario busca complementar la oferta existente en la Universidad de Extremadura, apostando por ámbitos emergentes como el mundo digital y la inteligencia artificial.

“El objetivo es que Extremadura pueda convertirse en un referente educativo y de investigación en estos ámbitos”, ha indicado el rector.

Campus en la Avenida de Elvas

El campus definitivo de UNINDE se construirá en la Avenida de Elvas de Badajoz, una de las principales zonas de expansión universitaria de la ciudad y próxima al nuevo hospital de Quirónsalud.

La previsión es que las instalaciones permanentes estén listas en un plazo aproximado de dos años. Mientras tanto, la actividad académica se iniciará en un edificio adquirido recientemente en la capital pacense, que servirá como sede provisional durante los primeros cursos.

La ubicación busca aprovechar la cercanía con otros centros universitarios y sanitarios, creando un entorno propicio para la formación práctica y la investigación aplicada.

Impacto económico y vocación internacional

El rector ha subrayado que la creación de la nueva universidad tendrá impacto en el desarrollo económico regional, con la generación de empleo cualificado, el impulso de la investigación aplicada y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Según Macías, la institución pretende atraer talento académico y profesional tanto de Extremadura como de otras regiones.

“Extremadura es una región que tiene mucho talento, una calidad de vida extraordinaria y un entorno social estable”, ha afirmado.

En este sentido, el proyecto nace con una vocación internacional, con el objetivo de captar estudiantes y profesores de distintos países y desarrollar programas educativos con proyección global.