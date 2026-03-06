Entre la brecha salarial, el "Aún" y el temor a retrocesos: Extremadura, a las puertas del 8M

En la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, asociaciones y colectivos sociales de Extremadura sitúan en el foco las desigualdades que "aún" afectan a las mujeres en ámbitos como el empleo, el reconocimiento profesional o la vida cotidiana. Uno de los datos que ha marcado el inicio del debate es el de la brecha salarial en la región, que alcanza el 18,2%, según el informe publicado este viernes por Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda. Aunque la comunidad presenta la diferencia salarial más baja del país, solo por detrás de Canarias (10,5 %), el dato refleja que la disparidad entre hombres y mujeres continúa presente en el mercado laboral.

La brecha salarial sigue marcando el debate

El informe 'Brecha salarial, suelo pegajoso y techo de cristal' sitúa la diferencia media de ingresos entre hombres y mujeres en 5.156 euros en España en 2024. En el caso de los mayores de 65 años, la distancia se eleva hasta 10.017 euros, reflejo de trayectorias laborales más interrumpidas o peor remuneradas en el caso femenino.

Según el estudio, las mujeres necesitarían ganar un 23,2% más para igualar el salario de los hombres en el conjunto del país, un desequilibrio ligeramente inferior al registrado el año anterior. No obstante, la brecha económica ha aumentado en 64 euros respecto a 2023, debido al incremento general de los salarios y al hecho de que las mujeres continúan concentrándose en mayor medida en los sueldos más bajos.

El análisis por edades muestra además cómo la desigualdad evoluciona a lo largo de la vida laboral. Tras reducirse durante los primeros años de carrera —11,3% entre los 26 y los 35 años— vuelve a crecer a partir de los 36, etapa en la que se concentran con mayor frecuencia la crianza de hijos y las responsabilidades de cuidados.

Testimonios desde el mundo rural

Entre las primeras iniciativas difundidas con motivo del 8M, la Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur) ha presentado la campaña audiovisual 'Aún', que busca visibilizar situaciones de desigualdad que siguen produciéndose en la vida cotidiana.

Cartel del Fexamur por el 8M / FEXAMUR

La iniciativa, desarrollada con la colaboración de Asociación Alma y Asociación Victoria Kent, se difundirá a través de redes sociales mediante una serie de vídeos con testimonios de mujeres de distintas edades.

A través de relatos en primera persona, las participantes abordan situaciones que, según explican desde la federación, siguen presentes en ámbitos laborales, familiares o sociales. Entre ellas aparecen la necesidad de demostrar más para recibir el mismo reconocimiento, la persistencia de actitudes condescendientes o la desigual distribución de las responsabilidades domésticas.

Desde Fexamur subrayan que la campaña pretende mostrar que la desigualdad "no es una realidad superada ni una cuestión del pasado", sino una situación que continúa condicionando decisiones y oportunidades para muchas mujeres.

CCOO sale a la calle: "Ni un paso atrás"

El sindicato CCOO de Extremadura ha salido a la calle en una concentración celebrada junto a su sede, en la que ha reclamado progresos para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Durante el acto se ha leído un manifiesto y se han celebrado unas jornadas bajo el lema 'Rompiendo barreras, construyendo igualdad', en las que han participado la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano.

Ambas dirigentes han defendido la necesidad de consolidar los avances logrados en materia de igualdad y han lanzado un mensaje claro: "Ni un paso atrás".

Concentración junto a la sede de CCOO Extremadura con motivo del 8M. / EUROPA PRESS

Berrocal ha destacado el papel del sindicalismo en la conquista de derechos y ha señalado que las mujeres tienen un papel clave en su construcción. "Construimos justicia social", ha afirmado, recordando avances como los planes de igualdad en las empresas, los protocolos frente al acoso o las políticas de conciliación y corresponsabilidad. No obstante, ha advertido de que aún persisten importantes desigualdades y de que "queda mucho camino por recorrer, porque todavía existe brecha salarial, porque existe parcialidad obligatoria, porque existen techos de cristal y porque existen suelos pegajosos", ha asegurado.

Por su parte, Lola Manzano ha subrayado que el 8M es una jornada de reivindicación de derechos que "no se negocian". En el ámbito laboral, ha puesto el foco en las desigualdades que continúan afectando a las mujeres: salarios más bajos, con una diferencia del 12,5%, además de peores condiciones laborales en términos de temporalidad y parcialidad.

La responsable sindical ha reclamado políticas que liberen a las mujeres del peso de los cuidados, que siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas. Como ejemplo, ha recordado que el 88% de las excedencias por cuidados son solicitadas por mujeres.

"El lobo de la ultraderecha"

Las primeras reacciones con motivo del 8M en Extremadura también han llegado desde el Área de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción, que ha advertido sobre el riesgo de retrocesos en los derechos de las mujeres. La organización alerta sobre el "lobo de la ultraderecha" que podría poner en cuestión derechos conquistados tras décadas de movilización feminista.

"En este 8M de 2026, nos enfrentamos a un reto que no esperábamos que se diera en este cuarto del siglo XXI, la posible pérdida de derechos adquiridos ante el avance de la ultraderecha y con ella el capitalismo más despiadado con el planeta y con todos los seres vivos que lo habitamos", han subrayado.

El colectivo ha apelado especialmente a la juventud para que tome conciencia del valor de esos avances y del contexto histórico en el que se lograron, recordando que muchas de las libertades actuales fueron resultado de "las luchas y sacrificios de las mujeres del pasado".

Una jornada que irá sumando voces

Las primeras campañas y pronunciamientos marcan el inicio de una jornada que culminará con diferentes actividades y movilizaciones en distintas localidades de Extremadura con motivo del Día Internacional de la Mujer por parte de colectivos feministas, sindicatos e instituciones, que volverán a situar en el centro del debate público la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.