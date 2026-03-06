Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola

Directo | Guardiola afronta la segunda votación de investidura sin el apoyo de Vox

Tras el discurso de la presidenta ayer, es el turno de los grupos parlamentarios

Video | Tercera sesión debate de investidura / Asamblea

Rocío Entonado Arias

Javier Cintas

La Asamblea de Extremadura celebra este viernes a las 14.00 horas la segunda votación del debate de investidura de la candidata del PP, María Guardiola, que enfrenta sin apoyos para asegurarse la reelección como presidenta de la Junta. En esta ocasión necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) pero Vox ya confirmó anoche a la dirección nacional del PP que su voto será 'No'.

El pleno arrancará con una intervención de Guardiola, por tiempo de 10 minutos, seguida de un turno de fijación de posiciones para cada grupo parlamentario de cinco minutos. Intervendrá primero PSOE, después Vox, seguidamente Unidas por Extremadura y cerrará el PP, bancada que propone candidata.

La presidenta en funciones, María Guardiola, este viernes

La presidenta en funciones, María Guardiola, este viernes / Javier Cintas

Si finalmente se confirma el portazo de Vox, será la primera vez que un presidente de la Junta de Extremadura fracasa en la investidura. Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 1995 y José Antonio Monago en 2011 también necesitaron segunda vuelta, pero la elección se salvó en el primer intento con la abstención de IU. En 2015, cuando Guillermo Fernández Vara no obtuvo mayoría absoluta, logró la investidura en primera vuelta gracias al apoyo de Podemos, tras los llamados Pactos de la Corrala, y la abstención del PP.

Vox tumba la investidura de Guardiola

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Directo | Vox, a Guardiola ante su investidura fallida: "Negociemos, primero el qué y luego el quién"

Entre la brecha salarial, el "Aún" y el temor a retrocesos: Extremadura, a las puertas del 8M

"El feminismo no divide, democratiza": el mensaje del 8M desde el Premio 'Isabel Expósito Agúndez' en Extremadura

La quema de restos vegetales ha causado 19 incendios en los últimos 20 días en Extremadura

La Junta amplía el plazo para justificar las ayudas de hasta 1.100 euros para el cuidado de menores de 3 años
