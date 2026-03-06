Directo | Guardiola afronta la segunda votación de investidura sin el apoyo de Vox

La Asamblea de Extremadura celebra este viernes a las 14.00 horas la segunda votación del debate de investidura de la candidata del PP, María Guardiola, que enfrenta sin apoyos para asegurarse la reelección como presidenta de la Junta. En esta ocasión necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) pero Vox ya confirmó anoche a la dirección nacional del PP que su voto será 'No'.

El pleno arrancará con una intervención de Guardiola, por tiempo de 10 minutos, seguida de un turno de fijación de posiciones para cada grupo parlamentario de cinco minutos. Intervendrá primero PSOE, después Vox, seguidamente Unidas por Extremadura y cerrará el PP, bancada que propone candidata.

Noticias relacionadas

La presidenta en funciones, María Guardiola, este viernes / Javier Cintas

Si finalmente se confirma el portazo de Vox, será la primera vez que un presidente de la Junta de Extremadura fracasa en la investidura. Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 1995 y José Antonio Monago en 2011 también necesitaron segunda vuelta, pero la elección se salvó en el primer intento con la abstención de IU. En 2015, cuando Guillermo Fernández Vara no obtuvo mayoría absoluta, logró la investidura en primera vuelta gracias al apoyo de Podemos, tras los llamados Pactos de la Corrala, y la abstención del PP.

Decae la investidura de María Guardiola Resultado votación: 29 votos a favor, 36 en contra. Cero abstenciones. Al no haber obtenido la mayoría, decae la investidura.

En último lugar lo harán los miembros del Consejo de Gobierno. El PSOE mantiene su no, y también Unidas por Extremadura.

Se procede al sorteo para elegir al diputado que votará en primer lugar y después se continuará por orden alfabético. Manuel Mejías, del PSOE, será el primero en votar.

Concluye: "Extremadura nos está esperando. No le fallemos señor Fernández" La bancada popular se pone en pie y aplaude a su candidata, que da las gracias.

El PSOE lamenta que se esté en un "callejón sin salida" y asegura que el "bloqueo de Extremadura" es Guardiola La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha lamentado que se esté en un "callejón sin salida" y ha asegurado que el "bloqueo de Extremadura" es la candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola. Durante su intervención en el pleno en el que Guardiola se someterá a la segunda votación de su investidura, Cortés ha incidido en que tras escucharla ha llegado a la conclusión de que la 'popular "no tiene discurso político" y que sus relatos "han pasado a ser cuentos chinos". "Tal es así que la única certeza que tenemos hoy por hoy es que usted está en un callejón sin salida. Y eso no es lo peor. Lo peor es que usted ha llevado a Extremadura a un callejón sin salida, porque el bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted. Y como decía Machado en boca de Juan de Mairena, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", ha subrayado.

"Tengo la conciencia tranquila, he cumplido con mi deber" "La ciudadanía ya ha hecho su parte, ahora toca la nuestra. NO pido que nadie renuncie a sus principios, sino que no se cierre el camino", dice a Vox. "Podría lamentarme por no salir investida, pero en lugar de detenerme en lo que no fue, tengo que luchar por lo que será. Tengo la conciencia tranquila, he cumplido con mi deber, he tendido la mano y lo voy a seguir haciendo", afirma.

Guardiola pide comprensión y confianza Se dirige ahora a los extremeños: pide comprensión y confianza, "porque estos días la política no está mostrando su mejor cara". "La aritmética parlamentaria es tozuda, pero no puede ser la única brújula. Hay que hablar de la gente, que necesita llegar a fin de mes y un médico cerca", continúa. "Dejemos a un lado los reproches, hay que cambiarlos por más trabajo, más reuniones, por un acuerdo que tiene que llegar ya", afirma.

"Quiero una Extremadura moderna, ambiciosa y muy orgullosa de sí misma", afirma Guardiola.

Sánchez Juliá: "Hacen hablar a las momias de Llerena" Sánchez Juliá se refiere ahora a la crisis interna del PSOE y el Comité Regional de esta tarde. Critica que cuestione a Guardiola cuando ni saben "quién es la persona adecuada para dirigir el partido". "Hacen hablar a las momias de Llerena", afirma. Concluye con un símil taurino: "Todo en la vida se torea, cada día tiene su paseíllo. No rendirse también es torear: entrega, templanza, superación y dignidad ante la adversidad. Sigamos, porque el festejo no ha terminado. Este es solo el primer toro"