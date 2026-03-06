"El feminismo no divide, democratiza": el mensaje del 8M desde el Premio 'Isabel Expósito Agúndez' en Extremadura

Brecha salarial, precariedad y techos de cristal. Han sido los mensajes centrales del acto de entrega del IV Premio 8M 'Isabel Expósito Agúndez' que ha recibido la sindicalista Luz Martínez Ten por su trayectoria en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, la coeducación y el liderazgo femenino.

Durante el acto, organizado por el sindicato UGT Extremadura, la secretaria general, Patro Sánchez, ha destacado el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos de las mujeres y ha advertido del riesgo de retrocesos en materia de igualdad, especialmente en el ámbito laboral.

Un premio con memoria histórica

Los Premios 8M 'Isabel Expósito Agúndez' llevan el nombre de una sastra afiliada a UGT en Cáceres que fue asesinada en 1936 tras el golpe de Estado. Con este reconocimiento, el sindicato destaca cada año a personas o colectivos que contribuyen a avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Sánchez ha subrayado el valor simbólico del galardón: "Este no es un acto cualquiera ni una entrega de premios más. Es un acto de memoria, de compromiso y de futuro".

La igualdad real, aún pendiente

Durante su intervención, la dirigente sindical ha señalado que, pese a los avances legislativos logrados en las últimas décadas, la igualdad real entre mujeres y hombres continúa siendo una tarea pendiente.

"La igualdad legal no es igualdad real. Las mujeres siguen sufriendo brechas salariales, precariedad, jornadas parciales impuestas y techos de cristal", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que las mujeres siguen registrando mayores tasas de temporalidad, desempleo y vulnerabilidad económica, una situación que, a su juicio, exige reforzar tanto las políticas públicas de igualdad como la acción sindical para garantizar derechos efectivos.

Advertencia ante discursos contra la igualdad

UGT Extremadura también ha alertado durante el acto del avance de discursos que cuestionan los derechos conquistados por las mujeres.

"La lucha feminista está amenazada por quienes niegan la violencia machista o ridiculizan el feminismo. Desde UGT decimos claramente que no vamos a permitir retrocesos", ha señalado Patro Sánchez.

La secretaria general del sindicato ha defendido además el feminismo como una herramienta de transformación social. "El feminismo no divide, democratiza. No resta derechos, los multiplica".

El papel del sindicalismo en la igualdad

La galardonada, Luz Martínez Ten, ha agradecido el reconocimiento de UGT Extremadura y ha destacado el papel del sindicalismo en la defensa de la igualdad en el ámbito laboral.

"Estoy completamente emocionada por recibir este premio en un 8 de marzo y solo puedo agradecer el trabajo que está haciendo UGT Extremadura en pro de la igualdad y del desarrollo de las políticas sindicales de igualdad", ha indicado.

Martínez Ten ha recordado que, pese a los avances legislativos alcanzados, la igualdad requiere cambios reales en la sociedad y en los centros de trabajo. "Hemos logrado grandes leyes y grandes avances, pero las leyes sin el cambio social, sin el cambio en los lugares de trabajo y en la convivencia no bastan".

A su juicio, el feminismo sindical sigue siendo clave para avanzar en este terreno. "Es una bandera de lucha que llega a los rincones más difíciles, que son precisamente los ámbitos laborales".

Una reflexión sobre el acceso al poder

Durante el acto también ha intervenido la consultora política Verónica Fumanal, quien ha impartido la ponencia titulada "Mujer y poder: el mapa de las barreras hacia la igualdad".

En su intervención, ha analizado las dificultades que siguen encontrando las mujeres para acceder a posiciones de poder y ha recordado que, históricamente, el poder se ha conquistado por la fuerza, mientras que en las democracias actuales son los votos los que lo otorgan, un terreno en el que las mujeres representan la mayoría del electorado.

UGT Extremadura ha reafirmado finalmente su compromiso de seguir impulsando medidas como la igualdad salarial, la corresponsabilidad en los cuidados, la conciliación real y el empleo digno para las mujeres. "Los derechos no se heredan, se defienden", ha concluido Patro Sánchez.