Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La ONU formalizó el 8 de marzo en 1977, aunque comenzó a celebrarse dos años antes. Hoy, gestoras de la UEx y políticas, creen que la efeméride sigue siendo necesaria para visibilizar, reivindicar y no dar pasos atrás: «Hay que seguir en lucha constante; los derechos, como se adquieren, se pierden»

UPTA advierte de que el aumento de pensionistas eleva el riesgo de cierres de pequeños negocios, sobre todo en comercio, hostelería y medio rural

Fuentes de Génova confirman que el partido de Santiago Abascal ha avanzado su 'no' al pacto sin margen a otras alternativas

Dos agricultores de 79 y 77 años piden permanecer hasta septiembre para recoger patatas, habas y cebollas que acaban de sembrar

La reorganización del servicio de autobús urbano en Cáceres, con un coste de 13 millones de euros en la primera fase, es una medida que busca mejorar la conexión entre barrios y adaptar el transporte público a las necesidades surgidas en los últimos años.