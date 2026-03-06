Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de marzo
Medio siglo después del primer 8M: la voz de cuatro dirigentes extremeñas de ayer y hoy
La ONU formalizó el 8 de marzo en 1977, aunque comenzó a celebrarse dos años antes. Hoy, gestoras de la UEx y políticas, creen que la efeméride sigue siendo necesaria para visibilizar, reivindicar y no dar pasos atrás: «Hay que seguir en lucha constante; los derechos, como se adquieren, se pierden»
Las jubilaciones de autónomos suben en Extremadura y urgen un plan de relevo generacional
UPTA advierte de que el aumento de pensionistas eleva el riesgo de cierres de pequeños negocios, sobre todo en comercio, hostelería y medio rural
Vox da portazo al PP y volverá a votar en contra de la investidura de María Guardiola este viernes
Fuentes de Génova confirman que el partido de Santiago Abascal ha avanzado su 'no' al pacto sin margen a otras alternativas
Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas
Dos agricultores de 79 y 77 años piden permanecer hasta septiembre para recoger patatas, habas y cebollas que acaban de sembrar
13 millones de euros: el coste inicial de reorganizar el bus urbano en Cáceres
La reorganización del servicio de autobús urbano en Cáceres, con un coste de 13 millones de euros en la primera fase, es una medida que busca mejorar la conexión entre barrios y adaptar el transporte público a las necesidades surgidas en los últimos años.
