ONCE premia a centros educativos de Badajoz, Don Benito y Galisteo por su proyecto de accesibilidad

Este jueves, ONCE ha dado a conocer en Badajoz a los ganadores extremeños del 42 Concurso Escolar, en una edición que ha reunido a 7.544 estudiantes y 122 docentes de 115 centros de la región, según los datos facilitados por la organización.

Los tres centros distinguidos han sido el colegio Sopeña de Badajoz, el CEIP Donoso Cortés de Don Benito y el I.E.S.O. de Galisteo, en Cáceres, seleccionados como vencedores autonómicos de una convocatoria que este año ha girado en torno al diseño de productos accesibles pensados para eliminar barreras cotidianas y favorecer la participación en igualdad.

Una edición centrada en imaginar soluciones útiles

Bajo el lema "Generación Innova", la propuesta del concurso ha invitado al alumnado a detenerse, pensar y trabajar en equipo para imaginar herramientas o productos capaces de mejorar la vida de las personas con más dificultades. La idea, según ha trasladado la organización, no ha pasado por rechazar la tecnología, sino por buscar un uso más equilibrado de las pantallas y reforzar la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico dentro del aula.

Cada clase participante ha tenido que diseñar un producto accesible y presentarlo en una imagen con nombre, ilustración y una breve explicación sobre la barrera que elimina, quién podría utilizarlo y de qué manera funcionaría. Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que la ONCE difundirá con un doble objetivo: educativo y de sensibilización.

En una comunidad como Extremadura, donde el peso de la escuela en municipios medianos y pequeños sigue siendo clave para cohesionar el territorio, el concurso deja también una lectura de alcance regional: la inclusión se ha trabajado este año desde aulas urbanas y rurales y en distintas etapas educativas, con una participación amplia en las dos provincias.

Elaboración trabajo 42 Concurso Escolar de la ONCE / ONCE

Más participación en Badajoz, fuerte presencia también en Cáceres

Por provincias, la mayor participación se ha registrado en Badajoz, con 4.354 estudiantes, 68 docentes y 64 centros educativos. En Cáceres, la convocatoria ha sumado 3.190 estudiantes, 54 docentes y 51 centros.

Las categorías han abarcado desde 3º y 4º de Primaria hasta la ESO, la FP Básica y la Educación Especial. En concreto, el certamen se ha articulado en las modalidades A, B, C y E, aunque todas han trabajado sobre un mismo proyecto y bajo las mismas condiciones.

Ese planteamiento común ha permitido que el foco no estuviera tanto en la edad del alumnado como en la capacidad de detectar obstáculos reales y proponer respuestas viables. Ahí es donde el jurado ha puesto el acento: en la viabilidad, la originalidad y la comprensión universal de cada propuesta, de forma que cualquier persona, con o sin discapacidad, pudiera entender y disfrutar el trabajo presentado.

Miembros del jurado / ONCE

Herramientas para trabajar la accesibilidad en el aula

La edición de este año ha incorporado varias herramientas de apoyo para facilitar el proceso creativo. Entre ellas, GuiONCE, una guía práctica con dinámicas, preguntas y consejos pensada para estimular la imaginación del alumnado y orientar el diseño de ideas.

También ha formado parte del concurso el llamado Gran tablero de la accesibilidad, un juego digital con retos reales y experienciales que ha permitido a la comunidad educativa ponerse en la piel de personas con discapacidad que afrontan barreras en su vida diaria.

A eso se han sumado fichas de apoyo inspiradas en metodologías de innovación centradas en el usuario, con el objetivo de dar forma a propuestas colaborativas y pegadas a necesidades concretas. El enfoque no ha sido solo pedagógico, sino también práctico: pensar qué problema existe, a quién afecta y qué solución puede resultar útil.

Jurado, premio y siguiente parada: la fase nacional

El jurado autonómico ha estado integrado por Marta Checa, responsable del departamento de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE; Victoria M.ª Hernández, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; María Rodríguez, maestra de la ONCE; M.ª Virtudes Carrasco, presidenta de honor de ADMO Extremadura, y Carlota Barajas, responsable de comunicación en Canal Extremadura.

Los grupos ganadores en la fase autonómica, junto con los finalistas de la categoría E, tanto escolares como docentes, recibirán un premio de 300 euros para realizar una actividad elegida por el aula. La intención, según la organización, es que la experiencia sirva para reforzar la cohesión del grupo y deje una vivencia compartida más allá del reconocimiento académico.

Además, los centros vencedores pasan ya a la fase nacional, cuyo jurado se reunirá en abril. Las aulas que resulten ganadoras en cada categoría participarán en el Hackathon Generación Innova, un campus educativo en Madrid en el que trabajarán con especialistas en accesibilidad para desarrollar soluciones reales de forma didáctica.

Con esta resolución autonómica, Extremadura coloca a tres centros en la siguiente pantalla de un concurso que, más allá del premio, ha querido llevar al aula una pregunta de fondo: cómo diseñar una sociedad en la que nadie quede fuera.