El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana

El PSOE de Extremadura activa su rearme. Tras la investidura fallida de María Guardiola y en un contexto de inestabilidad y ausencia de liderazgo, el Comité Regional del partido ha dado el visto esta tarde al calendario aprobado por la Comisión Gestora, y validado por Ferraz, que marca el inicio de una nueva etapa y la búsqueda de su nuevo líder en un plazo de mes y medio, ya que la renovación culminará en el 16 Congreso Extraordinario Regional del PSOE extremeño que tiene prevista su celebración el 25 de abril en Mérida.

De esta forma, el partido intentará reiniciarse tras lograr los peores resultados en unas elecciones regionales y de cara «a lo que pueda venir», unos posibles nuevos comicios si vuelve a fracasar de nuevo la investidura de Guardiola el próximo mayo.

"El PSOE abre hoy un proceso marcado en su democracia interna pensando en Extremadura, en estar a la altura como partido de gobierno que somos del reto que tenemos por delante: recuperar el gobierno de Extremadura", ha destacado esta noche tras la reunión el presidente de la gestora socialista, José Luis Quintana, quien ha asegurado que el comité ha contado con mucha participación y "muchísimo debate", con 33 intervenciones en sus casi cuatro horas de duración.

La elección del secretario o secretaria general que sustituirá a Miguel Ángel Gallardo, elegido en las últimas primarias del partido que dimitió el pasado 22 de diciembre, se hará a través de unas nuevas primarias que se celebrarán el 11 de abril si se presentaran varias candidaturas, sino no sería necesario y se limitaría a la presentación de avales. En el caso de que hubiera más de un candidato, el calendario establece también una segunda vuelta para el 19 de abril. Si se celebran finalmente, serían las terceras primarias del PSOE en tres años.

Pero Quintana ha dejado claro que sigue considerando que la mejor opción es que haya un solo candidato y "voy a poner todo mi empeño en eso, no voy a descansar", ha asegurado. Si finalmente no fuera posible ante la división interna evidente que hay en la formación, el presidente de la gestora ha lanzado una petición para los aspirantes: "que el que gane sea generoso hasta el punto de que pueda enfadarse alguno de los que le hayan apoyado, y que el que pierda se ponga a trabajar inmediatamente. Eso es lo que pido". Quintana sí ha reconocido que hay muchas voces dentro del partido que piensan que es hora de que sea liderado por una mujer y también ha negado rotundamente que vaya a postularse: "tengo todas mis aspiraciones políticas más que cubiertas", ha dicho recordando al expresidente Guillermo Fernández Vara, fallecido, con quien fuera consejero. "Me acuerdo todos los días de él porque no sé a quien perguntar", ha admitido.

El plazo para presentar precandidaturas ya está abierto

Este proceso, que también implica la renovación de todos sus órganos regionales, se activa esta misma tarde. Desde hoy viernes, tras la aprobación de la gestora de la convocatoria del Congreso Regional, pueden presentarse las precandidaturas para liderar el PSOE extremeño hasta el 12 de marzo. A partir de este día comenzará la recogida de avales por parte de los precandidatos, que se prolongará hasta el 24 de marzo. Los aspirantes deben obtener un mínimo de 1.124 avales (el 12% y hasta un 15% como máximo).

Una vez sean validados esos avales, se formalizarán las candidaturas y comenzará la campaña de información, que se desarrollará entre el 25 de marzo y el 10 de abril. Un día después será la primera votación, en el caso de que haya varios aspirantes, y si ninguno de ellos supera el 50% de los votos habrá una segunda vuelta el 19 de abril.

Además de dar a conocer el calendario del proceso interno que inicia el partido, el Comité Regional del PSOE, el máximo órgano del partido integrado por más de 300 militantes de la región, ha analizado también esta tarde en Mérida su futuro más inmediato de cara a posible repetición electoral tras un hecho histórico en Extremadura: dos intentos de investidura fallidos y un periodo incierto en los próximos meses.

En este contexto, Quintana cree que no habrá una repetición electoral en los próximos meses a pesar de la falta de acuerdo entre PP y Vox hasta la fecha, pero sí el próximo año, y ha criticado el "bloqueo", la "inestabilidad" y la "incertidumbre" política que vive la región y de la que culpa a la presidenta de la Junta en funciones María Guardiola. "Nuestra tierra no puede continuar paralizada ni un segundo más y por este motivo el PSOE activa hoy su proceso de renovación", ha concluido el presidente de la gestora.