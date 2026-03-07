8M sin consenso en la Asamblea de Extremadura: Guardiola defiende la igualdad "sin bandos ni trincheras"

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este sábado el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, marcado por la ausencia de los diputados de Vox y las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura por el feminismo "de quita y pon" de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola. Un año más, no ha sido posible consensuar una declaración institucional y tampoco en esta ocasión ha habido manifiesto conjunto.

El acto ha contado con las intervenciones de Guardiola y del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro. Entre los asistentes han estado autoridades civiles, militares y judiciales, además del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra; representantes sindicales, empresariales y sociales y diputados de los grupos parlamentarios. La ceremonia también ha incluido la actuación musical de la artista jaraiceña Bambikina.

Igualdad "sin bandos ni trincheras"

María Guardiola ha defendido en su discurso la necesidad de seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres desde el compromiso institucional y social. A su juicio, es una cuestión de justicia y "cuando la justicia avanza, avanza Extremadura". "Hoy no vengo a celebrar, vengo a tomar partido. Esto no es un trámite, el 8 de marzo no es una fecha neutral", ha señalado para añadir después los avances en igualdad deben seguir defendiéndose "sin bandos ni trincheras" todos los días del año.

"La igualdad no se suplica, se conquista; no se anuncia, se garantiza; no se discute como si fuera una opinión", ha afirmado. Durante su intervención, la presidenta extremeña ha recordado también a las víctimas de violencia machista y ha señalado que la sociedad les debe "algo más que palabras, hechos". Entre las prioridades que ha señalado figuran la educación en igualdad, el refuerzo de la protección frente a la violencia machista, la conciliación y la corresponsabilidad, así como el impulso al emprendimiento femenino.

Diálogo frente a la confrontación

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura ha renovado el compromiso de la institución con la construcción de una sociedad "más justa e igualitaria". Naharro ha señalado que la igualdad es "cosa de todos" y ha advertido de que una causa que debería unir a la sociedad termina en ocasiones convirtiéndose en motivo de enfrentamiento político.

"Una causa que nos debería unir a todos acaba convirtiéndose en ocasiones en motivo de enfrentamientos, como si en lugar de sumar fuerzas estuviéramos compitiendo por demostrar quién tiene más razón", ha señalado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de recuperar el diálogo y tender puentes para avanzar hacia una igualdad "real y efectiva". También ha subrayado que la defensa de la igualdad "no pertenece a nadie en exclusiva", ni a un partido político ni a una ideología concreta.

Consenso roto

Tras la celebración del acto institucional, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha acusado al Ejecutivo autonómico de romper el consenso institucional que tradicionalmente ha acompañado la conmemoración del 8 de marzo en la Cámara al no intentar siquiera negociar un manifiesto conjunto con el resto de los grupos. "No ha habido borrador, ni propuesta, ni diálogo con para alcanzar un acuerdo que representara a toda la Cámara en una fecha tan importante como el 8 de marzo", ha criticado.

Según Álvarez, esta posición responde a la influencia de Vox, que ha derivado en el "feminismo de quita y pon" de María Guardiola, un "feminismo de postal, el de Vox, que ella misma ha asumido". Así, a ha ausencia de los diputados de Vox, la portavoz socialista ha sumado otros aspectos que a su juicio reflejan un deterioro del compromiso institucional con la igualdad, entre ellos que el presidente de la Cámara no haya utilizado un lenguaje inclusivo y durante toda su intervención haya hablado "exclusivamente en masculino".

"Discurso insultante"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "insultante" el discurso de Guardiola, pues a su juicio no se puede hablar de feminismo mientras se negocia políticamente con quienes"se quieren cargar los derechos, avances y políticas de igualdad", ha afirmado en referencia a Vox.

De Miguel ha lamentado además el "papelón" que, en su opinión, tenía la presidenta extremeña en el acto institucional y ha criticado lo que ha definido como "palabras huecas" en relación con la defensa de la educación, al considerar que el Ejecutivo regional no está impulsando medidas como la educación afectivo-sexual.

Hechos frente al "pancarteo"

En respuesta a las críticas, desde el Grupo Parlamentario Popular han defendido el discurso de la presidenta de la Junta, "claro y contundente", y las políticas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico en materia de igualdad. Entre ellas las ayudas a la conciliación, la puesta en marcha de centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual y las medidas orientadas a favorecer el empleo femenino.

El PP también ha criticado las políticas impulsadas por la izquierda en esta materia, a las que ha acusado de basarse en "mucho pancarteo y frases bonitas" sin lograr, a su juicio, resultados efectivos. Asimismo, ha reprochado a la oposición que intente "politizar" la conmemoración del 8 de marzo y ha defendido que la igualdad es una cuestión que concierne al conjunto de la sociedad, tanto a mujeres como a hombres.