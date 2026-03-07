Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura
El tiempo será variable con nubes, algunas lluvias y ligeros cambios en las temperaturas
El Periódico Extremadura
Extremadura vive este sábado, 7 de marzo, una jornada marcada por la presencia de abundante nubosidad y la posibilidad de precipitaciones débiles en distintos puntos de la comunidad. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos permanecerán nubosos durante buena parte del día, aunque tenderán a intervalos nubosos hacia el final de la jornada.
Durante el día podrán registrarse chubascos débiles y dispersos, que serán más probables en el extremo oriental de la región. No se descarta tampoco la presencia de algunas brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de valle.
Temperaturas con pocos cambios
En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ligeras variaciones respecto a jornadas anteriores, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso en la mitad sur de la comunidad y se mantendrán sin cambios significativos en el norte.
De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados en la provincia de Badajoz. En Cáceres, por su parte, las temperaturas se moverán entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima, en una jornada con valores propios de finales del invierno.
Vientos
El viento soplará con predominio de componente norte y carácter flojo, aunque durante algunos momentos del día podrá registrarse algún intervalo de intensidad moderada. Con el avance de la jornada tenderá a ser variable y en general flojo en toda la región.
Previsión para mañana
De cara a mañana domingo, la previsión apunta a que continúe la presencia de nubosidad en Extremadura, con intervalos de nubes y posibilidad de precipitaciones débiles en distintos puntos de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán cambios importantes, manteniéndose en valores similares a los de la jornada de hoy, mientras que el viento seguirá soplando flojo y variable.
En conjunto, el fin de semana continuará marcado por un ambiente variable en la región, con cielos nubosos, algunas lluvias dispersas y temperaturas suaves durante las horas centrales del día.
