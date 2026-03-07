Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura

El tiempo será variable con nubes, algunas lluvias y ligeros cambios en las temperaturas

La borrasca está dejando cielos muy cubiertos con lluvias en Hervás

La borrasca está dejando cielos muy cubiertos con lluvias en Hervás / Javier Lumerase

El Periódico Extremadura

Extremadura

Extremadura vive este sábado, 7 de marzo, una jornada marcada por la presencia de abundante nubosidad y la posibilidad de precipitaciones débiles en distintos puntos de la comunidad. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos permanecerán nubosos durante buena parte del día, aunque tenderán a intervalos nubosos hacia el final de la jornada.

Durante el día podrán registrarse chubascos débiles y dispersos, que serán más probables en el extremo oriental de la región. No se descarta tampoco la presencia de algunas brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de valle.

Temperaturas con pocos cambios

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ligeras variaciones respecto a jornadas anteriores, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso en la mitad sur de la comunidad y se mantendrán sin cambios significativos en el norte.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados en la provincia de Badajoz. En Cáceres, por su parte, las temperaturas se moverán entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima, en una jornada con valores propios de finales del invierno.

Vientos

El viento soplará con predominio de componente norte y carácter flojo, aunque durante algunos momentos del día podrá registrarse algún intervalo de intensidad moderada. Con el avance de la jornada tenderá a ser variable y en general flojo en toda la región.

Previsión para mañana

De cara a mañana domingo, la previsión apunta a que continúe la presencia de nubosidad en Extremadura, con intervalos de nubes y posibilidad de precipitaciones débiles en distintos puntos de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán cambios importantes, manteniéndose en valores similares a los de la jornada de hoy, mientras que el viento seguirá soplando flojo y variable.

Noticias relacionadas

En conjunto, el fin de semana continuará marcado por un ambiente variable en la región, con cielos nubosos, algunas lluvias dispersas y temperaturas suaves durante las horas centrales del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
  2. Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
  3. El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
  4. Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
  5. María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
  6. Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
  7. ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola
  8. Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres

Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura

Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana

El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana

Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta

Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Tres ciudades, un mismo mensaje: Cáceres, Badajoz y Mérida arrancan el 8M reclamando igualdad real

Tres ciudades, un mismo mensaje: Cáceres, Badajoz y Mérida arrancan el 8M reclamando igualdad real
Tracking Pixel Contents