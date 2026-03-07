Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibarra plantea reformar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para que gobierne la lista más votada

El expresidente de la Junta de Extremadura duda de un acuerdo entre PP y Vox, y critica el proceso de elección de un nuevo secretario general en el PSOE extremeño

Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra. / JOTA GRANADO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha apostado este sábado por reformar el Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada en la región para evitar que la situación acutal de bloqueo no se repita. También plantea que elecciones autonómicas vuelvan a coincidir con las municipales.

En declaraciones a los medios recogidas por Efe antes del acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea extremeña, Rodríguez Ibarra ha declarado a los medios que su partido, el PSOE, tendría que haber intentado estas dos cosas ante la situación política de la región, con un gobierno en funciones, "pero la mayoría decide", ha señalado.

"La mayoría decide"

Sobre si habrá o no investidura antes del 4 de mayo, fecha límite para la repetición electoral en Extremadura, el expresidente autonómico ha dicho que no sabe si llegarán a un acuerdo PP y Vox, pues no ha hablado con sus responsables y no conoce sus intenciones, ha dicho, aunque ya vaticinó que la investidura de esta semana no saldría.

Preguntado por la postura del PSOE, ha apuntado que éste debería hacer "lo que está haciendo", ha afirmado, a pesar de que, bajo su punto de vista "había que hacer otras cosas, pero la mayoría decide", en alusión a una reforma del estatuto para que gobierne el partido más votado. "El que gana, gobierna", ha sentenciado.

Primarias en el PSOE

Sobre la situación en su partido, ha apuntado en relacion a que haya más de un precandidato a la Secretaría General y, por tanto primarias, que este escenario "salió fatal" en el relevo de Guillermo Fernández Vara hace dos años, mientras que para sucederle a él, Rodríguez Ibarra propuso al Comiteé Regional a una persona en concreto, en alusión a Fernández Vara, y "salió muy bien".

"Que elijan lo que quieran hacer", ha agregado en este sentido sobre los socialistas extremeños y la posibilidad de un candidato único o de consenso. 

