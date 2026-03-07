Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

Actualidad
Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
La diputadada da "un paso al frente" en la cerrera sucesoria para "recuperar la ambición y el orgullo por nuestra tierra". El alcalde de Olivenza presentará su candidatura en las próximas horas
Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta
Tras el fracaso de la investidura, María Guardiola y el PP extremeño se enfrentan a un plazo de dos meses para formar gobierno o convocar nuevas elecciones
El Gran Teatro y Mostazo: los dos pilares que definen la tradicional calle San Antón de Cáceres
La calle San Antón, en Cáceres, se caracteriza por sus comercios tradicionales, como Mostazo y el Gran Teatro, y conecta importantes vías comerciales de la ciudad
Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura
La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) de Extremadura, con Antonio Macías como rector, espera la acreditación de sus títulos para iniciar su actividad docente, posiblemente en el curso 2025-2026.
400 pacientes, tres médicos y, pronto, operaciones: el progresivo regreso de Cirugía Vascular a Cáceres
La plataforma que lucha por su regreso valora la reactivación del servicio, aunque insiste en recuperar la actividad completa cuanto antes
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres