Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La diputada Soraya Vega confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

La diputada Soraya Vega confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

La diputadada da "un paso al frente" en la cerrera sucesoria para "recuperar la ambición y el orgullo por nuestra tierra". El alcalde de Olivenza presentará su candidatura en las próximas horas

Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta

Tras el fracaso de la investidura, María Guardiola y el PP extremeño se enfrentan a un plazo de dos meses para formar gobierno o convocar nuevas elecciones

El Gran Teatro y Mostazo: los dos pilares que definen la tradicional calle San Antón de Cáceres

La calle San Antón, en Cáceres, se caracteriza por sus comercios tradicionales, como Mostazo y el Gran Teatro, y conecta importantes vías comerciales de la ciudad

Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) de Extremadura, con Antonio Macías como rector, espera la acreditación de sus títulos para iniciar su actividad docente, posiblemente en el curso 2025-2026.

Noticias relacionadas

400 pacientes, tres médicos y, pronto, operaciones: el progresivo regreso de Cirugía Vascular a Cáceres

La plataforma que lucha por su regreso valora la reactivación del servicio, aunque insiste en recuperar la actividad completa cuanto antes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
  2. Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
  3. El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
  4. Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
  5. María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
  6. Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
  7. ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola
  8. Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura

Cielos nubosos y chubascos débiles marcan el tiempo de este sábado en Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana

El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana

Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura

Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta

Extremadura: el reloj electoral marca el paso tras el intento fallido de investidura de María Guardiola como presidenta

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Tres ciudades, un mismo mensaje: Cáceres, Badajoz y Mérida arrancan el 8M reclamando igualdad real

Tres ciudades, un mismo mensaje: Cáceres, Badajoz y Mérida arrancan el 8M reclamando igualdad real
Tracking Pixel Contents