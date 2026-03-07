Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La diputadada da "un paso al frente" en la cerrera sucesoria para "recuperar la ambición y el orgullo por nuestra tierra". El alcalde de Olivenza presentará su candidatura en las próximas horas

Tras el fracaso de la investidura, María Guardiola y el PP extremeño se enfrentan a un plazo de dos meses para formar gobierno o convocar nuevas elecciones

La calle San Antón, en Cáceres, se caracteriza por sus comercios tradicionales, como Mostazo y el Gran Teatro, y conecta importantes vías comerciales de la ciudad

La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) de Extremadura, con Antonio Macías como rector, espera la acreditación de sus títulos para iniciar su actividad docente, posiblemente en el curso 2025-2026.

La plataforma que lucha por su regreso valora la reactivación del servicio, aunque insiste en recuperar la actividad completa cuanto antes