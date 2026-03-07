La perra que salvó a su camada de un contenedor en Extremadura: en busca de un hogar

En Extremadura existen alrededor de una veintena de entidades de protección y refugios de animales registrados o censados. Su labor principal es rescatar, proteger y encontrar un hogar a animales abandonados o maltratados, garantizando su bienestar físico y emocional hasta su adopción definitiva. Además, a través de redes sociales, intentan concienciar a la población de la gran responsabilidad que supone tener una mascota; denuncian el maltrato y el abandono; ofrecen atención veterinaria a los animales refugiados, además de vacunación y esterilización. En España se abandonan más de 170.000 perros al año (a la cabeza de Europa).

La madre con los cachorros tras el rescate. / Cedida

Falta hace, porque hay casos que siguen conmoviendo hasta lo más profundo. En la comarca de La Vera actúa la asociación Adopta Mascotas Jaraíz. Comenzó hace años como un grupo informal de voluntariado activo en redes sociales, y desde 2020 se transformó en una asociación sin ánimo de lucro. Su trabajo abarca desde la recogida de perros y gatos en la calle hasta la búsqueda activa de hogares definitivos, pasando por campañas de difusión para fomentar la adopción responsable. Uno de los últimos rescates llama especialmente la atención: un episodio lamentable que comenzó hace unos meses.

En una bolsa

El pasado diciembre se conoció la desagradable noticia de unos cachorros arrojados, recién nacidos, al contenedor de la basura en Aldeanueva de la Vera (Cáceres), metidos en una bolsa cerrada.

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Jarandilla de la Vera recibieron el aviso sobre la posible presencia de animales en el interior. Nada más llegar, extrajeron la bolsa de donde procedían los gemidos. Al abrirla, encontraron a seis cachorros recién nacidos, todos con vida. Estando los agentes en ese lugar, apareció una perra que, con insistencia, quería acceder a los cachorros. Mostraba claros signos de haber dado a luz recientemente. Al tumbarse, los cachorros comenzaron a amamantar: era su madre. Había seguido el rastro. Su empeño puso a los agentes sobre la pista.

Los cachorros, en la bolsa. / Cedida

Tras varias pesquisas para esclarecer los hechos, localizaron al dueño de la perra, quien admitió ser el propietario. Confesó, además, haber abandonado a los cachorros por no saber qué hacer con ellos.

De la investigación a la adopción

El Seprona le obligó a responsabilizarse tanto de la madre, ‘Alda’, como de los cachorros hasta que pasara el tiempo necesario de lactancia. Este martes 3 de marzo, la protectora Adopta Mascotas Jaraíz recogía a los cachorros y a la madre, puesto que la familia tampoco desea tener ya a la perra. Tras su desparasitación y vacunación, la protectora ha procedido a abrir el proceso de adopción responsable que les permita encontrar un hogar. Queda ahora pendiente la resolución judicial para el responsable de los hechos por abandono animal.

La madre tampoco puede seguir en la casa y todos esperan, ya listos, un lugar donde vivir

La labor de Adopta Mascotas Jaraíz ha tenido impacto más allá de su localidad: la asociación salva más de 150 animales al año y ha llegado a hacerse conocida tanto a nivel nacional como internacional, con familias que recorren cientos de kilómetros para adoptar en este centro de acogida.

La importancia de la esterilización

«La castración impide camadas indeseadas que terminan en manos de cualquiera sin ningún tipo de compromiso y responsabilidad. Por otra parte, evita problemas de salud en las hembras como tumores, piometra y embarazos psicológicos. En los machos, igual: se reduce el escapismo, el estrés y problemas de comportamiento, entre otros comunes», explica Carlos García Garrido, fundador de Adopta Jaraíz. «No tenemos muchos medios para abarcar todo lo que se nos presenta, pero salvamos alrededor de 150 animales al año y vienen familias adoptantes desde todas partes de España, incluidas las islas. A nivel local, el Ayuntamiento de Jaraíz nos ha cedido el espacio donde instalamos la protectora y así podemos dar a los animales resguardo y protección».

Los perros, ya crecidos, tras recibir el soporte de su madre. / Cedida

Sin voz, pero con sentimientos

Adopta Mascotas Jaraíz quiere hacer ver que un animal tiene sentimientos. «Partiendo de esa base y de que no tienen voz, queremos que la persona que decida tenerlos sea consecuente y responsable con la decisión, no los maltrate ni abandone». También recomendamos que se informen antes de dejarse llevar por lo ‘bonitos’ que puedan llegar a ser, ya que necesitan tiempo, paciencia y medios económicos. **Eso es una adopción responsable», cuenta Carlos.

Silvia y Fran son el ejemplo de una pareja que ha llegado desde Valladolid hasta Jaraíz de la Vera para adoptar a ‘Keto’, un cruce de podenco con dos años de edad. Su perrita de doce años falleció; entonces, por curiosidad, investigaron cómo sería comprar un perro. Se sintieron horrorizados al leer algunas cláusulas del contrato: el vendedor ofrecía una garantía de siete meses sobre el cachorro; si en ese tiempo aparecía algún defecto genético típico de algunas razas puras, como sordera, prognatismo o displasia de cadera, los compradores podían devolverlo. El cachorro sería sacrificado y repuesto por uno nuevo. Por ello, descartaron cualquier compra.

«Cuando adoptas un perro, salvas a dos: al que te llevas y al que ocupará su sitio en la protectora»

«Entonces vimos un perrito adulto de Adopta Mascotas Jaraíz y escribimos. Carlos nos habló de ‘Keto’, dijo que era muy tímido y que habían adoptado a su hermano y se había quedado muy triste. Vimos los vídeos y me dio mucha ternura; desde ese momento ya le queríamos. Crees que les rescatas y les das una oportunidad, pero son ellos quienes te dan a ti felicidad. Ganarnos su confianza, verlo crecer, jugar despreocupado…, todas esas sensaciones son increíbles. Leí que, cuando adoptas un perro, salvas a dos: al que te llevas y al que ocupará su sitio en la protectora; eso me pareció muy bonito», cuenta Silvia.

Hoy, Adopta Mascotas Jaraíz representa una voz comprometida con el bienestar animal, en un entorno donde la solidaridad y el voluntariado se han convertido en la principal herramienta para proteger a todos estos animales sin voz, pero con sentimientos.