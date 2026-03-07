La Junta de Extremadura inicia la reparación del CEIP Ortega y Gasset tras deficiencias detectadas "en apenas cinco años" de uso

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha comenzado la reparación de los aseos y vestuarios del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo, después de que un niño de tres años resultara herido por la caída de un falso techo. El departamento que dirige en funciones Mercedes Vaquera reconoce que existen deficiencias en las instalaciones tras "apenas cinco años" de uso.

En un comunicado remitido a Efe, la Junta de Extremadura ha explicado que este centro educativo fue inaugurado en enero del año 2022, en la última legislatura de gobierno socialista. "Con un uso de apenas 5 años, ha mostrado deficiencias en algunos de sus suministros, como la geotermia o el agua de los baños, y en parte de las instalaciones", ha expuesto.

Visita de los técnicos

Los técnicos de obra de la consejería visitaron el jueves el centro donde se desprendió parte del falso techo, unos tres metros cuadrados, en uno de los aseos de una de las aulas de infantil, y este viernes ha comenzado su reparación.

En el momento de la incidencia, dos alumnos se encontraban haciendo uso del aseo: uno de ellos ha resultado ileso y el otro fue atendido en el centro de salud de una herida leve, que no ha necesitado puntos de sutura.

Vista exterior del Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo. / JUNTA DE EXTREMADURA

Nuevos perfiles de aluminio

La reparación consistirá en instalar un perfil de aluminio perimetral en todos los bordes de los falsos techos de todas las zonas alicatadas que garantice el apoyo de los perfiles, placas de escayola y su estabilidad.

Asimismo, los técnicos han decidido retirar inmediatamente los restos caídos y la parte del falso techo que quedó sin desprenderse en el aseo afectado, dejando exento el techo del aseo hasta la colocación de uno nuevo. Con ello se pretende asegurar la zona, reforzar y perfilar el perímetro del falso techo.

Alicatado "insuficiente"

A su juicio, el sistema de apoyo sobre el alicatado de algunos de los perfiles en estas instalaciones es "insuficiente", con lo que por cualquier movimiento imprevisto por causas desconocidas ha provocado la pérdida de estabilidad de una parte del falso techo que ha arrastrado al resto en situación semejante.

Durante la visita, los técnicos han comprabado que este sistema de apoyo de los falsos techos se repite en el resto de los lugares alicatados, aseos y vestuarios.

Críticas de CCOO

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura exigió este viernes a la Consejería de Educación que garantice el derecho del alumnado y de los trabajadores de los centros educativos a desarrollar su actividad en condiciones de seguridad. Así, reclamarón una "revisión exhaustiva" de las instalaciones del propio CEIP Ortega y Gasset para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.

Asimismo, han destacado que es "imprescindible" que estas inspecciones se extiendan al conjunto de centros educativos de la región tras un invierno de borrascas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento que han podido afectar a las mismas.