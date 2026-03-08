Crece la presión sobre el bolsillo: la vivienda preocupa más en Extremadura

Extremadura acaba de registrar su tasa de pobreza más baja en dos décadas, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Sin embargo, tres de cada diez hogares siguen en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que los salarios se mantienen entre los más bajos de España y dos de cada diez trabajadores cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En este contexto, el encarecimiento de la vivienda y el aumento de los gastos del hogar se sienten cada día en el bolsillo de miles de extremeños, especialmente jóvenes, familias numerosas y arrendatarios.

El acceso a la vivienda se consolida como una de las principales preocupaciones sociales y económicas tanto en España como en Extremadura. El último Barómetro ‘Planeta Propietario’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios, refleja que el aumento del precio del alquiler y de la compra de viviendas continúa generando incertidumbre entre los ciudadanos, en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la presión económica sobre los hogares.

En el caso extremeño, la percepción sobre la evolución del mercado inmobiliario confirma esta tendencia. El estudio revela que el 28% de los ciudadanos de la región considera que el precio de la vivienda aumentará de forma notable durante 2026, mientras que un 51% cree que el encarecimiento continuará, aunque de manera más moderada. Solo una minoría piensa que los precios se mantendrán estables (19%) o podrían disminuir (2%), lo que evidencia un escenario de preocupación generalizada.

La ocupación y las leyes de la vivienda, entre las preocupaciones más destacadas

Más allá del coste económico, la seguridad jurídica relacionada con la vivienda también genera inquietudes entre los ciudadanos. La ocupación ilegal se mantiene como la principal preocupación, seguida de diversas preocupaciones relacionadas con la economía y, con un nivel de preocupación intermedio, los cambios normativos en percepción de vivienda, que han experimentado el mayor crecimiento en relación al barómetro de 2024.

Este contexto refleja la importancia del marco legal en el mercado residencial y el impacto que puede tener en propietarios y arrendatarios. Según el estudio, los ciudadanos demandan mayor estabilidad normativa y medidas que garanticen la seguridad y el equilibrio entre derechos y obligaciones.

El gasto del hogar alcanza máximos en los últimos años

La presión económica derivada del mantenimiento de la vivienda continúa aumentando. Durante 2025, los gastos asociados al hogar —que incluyen pago de la vivienda, cesta de la compra y suministros energéticos— absorbieron el 43,6% de los ingresos familiares, el porcentaje más elevado registrado en los últimos tres años.

Esta situación afecta especialmente a colectivos vulnerables, como jóvenes, familias numerosas, personas con ingresos reducidos y ciudadanos que viven en régimen de alquiler. En este sentido, el estudio revela que tres de cada diez españoles consultados encuentran dificultades para afrontar los gastos domésticos.

Aunque el coste de la energía sigue siendo percibido como el gasto que más ha aumentado, su ritmo de crecimiento se ha moderado. En cambio, los impuestos vinculados a la vivienda han ganado protagonismo como uno de los factores que más inquietud genera entre las familias.

Cambios en los hábitos de consumo para afrontar la subida de precios

Ante el aumento de los gastos, los hogares están adaptando sus hábitos de consumo para mantener el equilibrio económico. Las estrategias tradicionales de ahorro, como reducir el consumo energético o posponer reformas, han perdido protagonismo respecto a años anteriores, aunque siguen siendo los gastos prescindibles más mencionados.

En su lugar, se observa una tendencia creciente hacia ajustes más cotidianos y menos visibles, como el aumento del consumo de productos de marca blanca o la reducción de la compra de alimentos frescos. Estas decisiones reflejan una adaptación progresiva al contexto económico sin renunciar completamente al bienestar familiar.

Sostenibilidad y eficiencia energética, factores cada vez más valorados

El informe también analiza la percepción de los ciudadanos sobre la sostenibilidad de sus viviendas. En Extremadura, los hogares obtienen una valoración media de 6,14 sobre 10 en eficiencia y sostenibilidad, situándose ligeramente por encima de la media nacional y solo por debajo de Aragón y Navarra.

Además, siete de cada diez extremeños consideran importante que su vivienda incorpore criterios sostenibles. Este interés se vincula tanto a la conciencia ambiental como a la necesidad de reducir el gasto energético, uno de los factores que más influye en la economía doméstica.

Una preocupación que trasciende a las grandes ciudades

Aunque tradicionalmente el debate sobre el acceso a la vivienda se ha centrado en las grandes áreas metropolitanas, los datos muestran que esta inquietud se extiende también a comunidades como Extremadura. El encarecimiento del mercado inmobiliario y la evolución de los costes del hogar están modificando las expectativas de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

El estudio subraya que los colectivos con menor estabilidad económica son los que muestran mayor preocupación por el alquiler y por los gastos asociados al mantenimiento del hogar. Esta situación refleja un cambio estructural en el mercado residencial, donde el acceso a la vivienda se convierte en un desafío cada vez más complejo.

Los datos del barómetro evidencian que la vivienda se mantiene como uno de los pilares fundamentales del bienestar social y económico. En Extremadura, la evolución de los precios, la presión fiscal y el incremento del coste de vida configuran un escenario en el que los ciudadanos deben adaptar sus hábitos para afrontar los gastos del hogar.

La combinación de factores económicos, legales y sociales sitúa el acceso a la vivienda como uno de los principales retos para los próximos años. Mientras tanto, la preocupación ciudadana continúa creciendo, reflejando la necesidad de políticas y soluciones que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna y sostenible.

Menos viviendas ‘okupadas’ a la venta en Extremadura

El número de viviendas ‘okupadas’ que se ofertan en el mercado de venta ha descendido en Extremadura durante el cuarto trimestre de 2025, según un estudio de Idealista. En la provincia de Badajoz, este tipo de inmuebles se redujo un 11,2% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 119 viviendas anunciadas entre octubre y diciembre. En Cáceres, la caída fue más moderada, del 1,4%, con un total de 68 viviendas en esta situación.

Este descenso contrasta con la tendencia nacional, ya que en el conjunto de España el volumen de viviendas sin posesión a la venta aumentó un 4,6%, hasta alcanzar las 24.058. Aunque Extremadura mantiene cifras alejadas de los grandes mercados inmobiliarios, la ocupación ilegal continúa siendo una de las principales preocupaciones de los propietarios, tal y como reflejan los barómetros sobre vivienda.

Desde Idealista advierten de que este fenómeno se está consolidando como una realidad estructural del mercado inmobiliario. Su portavoz, Francisco Iñareta, señala que las viviendas ‘okupadas’ han dejado de ser un hecho puntual para convertirse en "parte del paisaje inmobiliario", reclamando un cambio de políticas que aporte mayor seguridad jurídica a los propietarios.