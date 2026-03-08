Gestión forestal
Extremadura suma un nuevo monte protector: Coto Sierra se incorpora al catálogo autonómico
El espacio, de 556 hectáreas entre Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, está parcialmente incluido en la Red Natura 2000 y refuerza la red regional de montes con gestión forestal sostenible
La Junta de Extremadura ha incorporado el monte Coto Sierra, situado entre Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera (Cáceres), al catálogo autonómico de montes protectores, una figura de gestión forestal que permite coordinar la administración pública y los propietarios privados para la conservación y aprovechamiento sostenible del territorio. Con esta declaración, la región alcanza ya cinco espacios con esta catalogación.
El nuevo monte protector cuenta con 556 hectáreas y pertenece a la Comunidad de Bienes Coto Sierra Valverde y Talaveruela de la Vera, entidad que mantiene la titularidad del terreno aunque deberá gestionarlo mediante instrumentos de planificación forestal. El enclave ya ha sido inscrito en el Registro de montes protectores de Extremadura.
Una figura para gestionar y proteger el monte
La declaración responde a la relevancia ambiental del espacio. Parte del territorio está incluido en la Red Natura 2000 y alberga hábitats de interés prioritario, además de desempeñar funciones clave en la protección del suelo frente a la erosión, la regulación del régimen hidrológico al situarse en cabecera de cuenca y la conservación de la biodiversidad.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha valorado la incorporación de Coto Sierra como "un nuevo paso adelante en la política de compatibilizar la protección del paisaje con el desarrollo económico de nuestros pueblos, que para el Gobierno de María Guardiola es estratégica".
Según ha explicado, cada declaración de monte protector tiene "un doble beneficio". "Por un lado, ese espacio ve reforzada su protección forestal y ambiental y, por otro, se allana el camino para que la Junta de Extremadura pueda realizar en él trabajos de prevención de incendios forestales, que son fundamentales", ha señalado.
Cinco montes protectores en la región
Con la incorporación de Coto Sierra, Extremadura suma ya cinco montes bajo esta figura. Los otros cuatro se encuentran en Descargamaría, Hoyos, Santibáñez el Alto, y en los municipios de Garlitos y Risco.
Actualmente, la Consejería tiene firmados contratos de gestión forestal con dos de estos espacios: el monte del Valle del Árrago, en Descargamaría, y el de Sierra de los Ángeles-La Debra, en Santibáñez el Alto. En ambos casos se han destinado 1.145.000 euros en aprovechamientos forestales, que han permitido tratar cerca de 115.000 estéreos de madera.
Gestión forestal y acceso a incentivos
La gestión del nuevo monte protector seguirá correspondiendo a la entidad propietaria, que deberá desarrollarla mediante instrumentos de gestión forestal, como proyectos de ordenación o planes de aprovechamiento. El objetivo es garantizar la estabilidad de la masa forestal y preservar sus valores ecológicos.
Entre los efectos de esta declaración se encuentra la clasificación de estos terrenos como suelo rústico protegido, así como la prioridad para acceder a incentivos públicos destinados a la gestión forestal sostenible. Además, cualquier planeamiento urbanístico que afecte a estos espacios requerirá el informe preceptivo de la administración forestal autonómica.
