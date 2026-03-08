Mosquitos, garrapatas y cucarachas: las lluvias crean el ambiente propicio para su proliferación en Extremadura esta primavera

La sucesión de borrascas semanas atrás ha creado el caldo de cultivo preciso para augurar una "explosión importante" de mosquitos este año en Extremadura, de ahí que haya que estar "especialmente atentos" a esta circunstancia debido a su papel como importantes vectores de enfermedades.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez, ha explicado a Efe que las masas de agua hoy existentes facilitan el aumento del número de especies como los culícidos, que son transmisores de enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental.

Fiebre del Nilo Occidental

Estas masas de agua, unidas a la previsión de la llegada de un clima más benigno a partir de ahora, permitirá que eclosionen un gran número de huevos de este insecto en breve.

Los casos de enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental podrían ser mayores este año por tanto en Extremadura, especialmente en las zonas donde más preocupa esta problemática, ya que a las tradicionales charcas de los arrozales se suman los bancos de agua producidos por las intensas lluvias.

"Hay que tener especial cuidado este año en todos los casos, y hacer todo lo posible para prevenir aún más", ha insistido. La ciudadanía tendrá que estar más prevenida debido a la mayor presencia de este molesto acompañante en las casas.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Garrapatas y cucarachas

Otros vectores como las garrapatas también contarán con el entorno propicio este año, en este caso al disponer de una mayor cobertura de hierba gracias a las lluvias, ya que estos animales buscan cobijo frente a la exposición directa de la luz solar.

En distintas ciudades del país preocupa además la posible llegada de plagas como las cucarachas. "Estos animales están habitualmente en los alcantarillados, y por tanto cuentan siempre con la humedad que precisan, este año en mayor medida, aunque el aumento del agua y por tanto del número de ejemplares no debería generar ningún problema de gran relevancia no obstante" en Extremadura, ha señalado Sánchez.

Sanidad animal

La primavera por tanto no sólo se prevé más molesta para los alérgicos, sino que durante esta estación y el verano habrá que estar muy ocupados en lo relativo "a la sanidad animal", más en un entorno donde preocupan patologías como la lengua azul, la enfermedad vírica hemorrágica, la peste porcina africana o la dermatosis nodular.