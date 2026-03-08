Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imágenes de carteles y marchas en la búsqueda de Francisca Cadenas y Rosario Cáceres.

Imágenes de carteles y marchas en la búsqueda de Francisca Cadenas y Rosario Cáceres. / El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Día de las personas desaparecidas: los casos de Francisca Cadenas y Rosalía Cáceres siguen sin respuesta en Extremadura

Extremadura conmemora este 9 de marzo el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, mientras las familias siguen esperando avances en dos de los casos que más han conmovido a la región

El tren que perdió el este de Extremadura

Este fin de semana se cumple un siglo de la aprobación del plan preferente de ferrocarriles que incluía la conexión de Talavera de la Reina con Villanueva de la Serena. La línea se proyectó, se adjudicó, se construyeron viaductos, tramos y estaciones, pero a mediados de los sesenta se desestimó su finalización

El peso de los negocios de proximidad en Cáceres: "La cercanía y la confianza siguen marcando la diferencia"

Desde las novedades de moda de Ana y Chica hasta la atención sanitaria de la clínica Neofacial, pasando por la calidad en los muebles de Anaquel Decoración, los negocios de proximidad encaran una nueva etapa marcada por el cambio en los hábitos de consumo y la presión del comercio online

Sánchez Cotrina también se presentará a las primarias del PSOE de Extremadura: "Volver a ilusionar para ganar en 2027"

El secretario provincial cacereño competirá por el liderazgo regional del partido con la diputada Soraya Vega y el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade

La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras

El alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera, señala que aún quedan trabajos clave, como el puente sobre la vía del tren y el asfaltado, y ve «complicado» que la infraestructura esté lista en junio de 2026

