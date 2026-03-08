Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura conmemora este 9 de marzo el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, mientras las familias siguen esperando avances en dos de los casos que más han conmovido a la región

Este fin de semana se cumple un siglo de la aprobación del plan preferente de ferrocarriles que incluía la conexión de Talavera de la Reina con Villanueva de la Serena. La línea se proyectó, se adjudicó, se construyeron viaductos, tramos y estaciones, pero a mediados de los sesenta se desestimó su finalización

Desde las novedades de moda de Ana y Chica hasta la atención sanitaria de la clínica Neofacial, pasando por la calidad en los muebles de Anaquel Decoración, los negocios de proximidad encaran una nueva etapa marcada por el cambio en los hábitos de consumo y la presión del comercio online

El secretario provincial cacereño competirá por el liderazgo regional del partido con la diputada Soraya Vega y el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade

El alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera, señala que aún quedan trabajos clave, como el puente sobre la vía del tren y el asfaltado, y ve «complicado» que la infraestructura esté lista en junio de 2026