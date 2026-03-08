"Con las nuevas variedades hemos ampliado el calendario de comercialización de cereza certificada por la DOP"

¿Qué es lo que más destaca de su primer mandato al frente de la DOP Cereza del Jerte?

Lo más importante que hemos conseguido ha sido poder modificar por fin el pliego de condiciones e incluir variedades nuevas que puedan estar acogidas a la denominación de origen. Había una demanda por parte de los consumidores, que querían tener producto certificado bajo este sello de calidad desde el primer momento del año en el que ya hay cereza en el Valle del Jerte. Incluir esas variedades de rabo nos ha permitido extender el calendario de comercialización bajo el sello de la DOP prácticamente desde finales de abril o primeros de mayo, hasta agosto. Este ha sido el mayor hito en estos últimos años.

Y con vistas a los cuatro próximos, ¿qué objetivos se marca el consejo regulador?

Pues precisamente, conseguir consolidar la introducción de estas variedades. No es fácil que la gente sepa que, aparte de picotas, también producimos y certificamos cerezas. O más bien cerezas que se recolectan con rabo. Y luego, dar continuidad a la misión que tiene cualquier denominación de origen: que el consumidor reconozca este sello de calidad europeo y opte por elegir cereza certificada con esta DOP frente a otras zonas productoras o cereza no certificada.

¿Qué tipo de campaña hace presagiar el clima de este invierno? En términos de horas frío y por todas las precipitaciones que ha habido

Todavía es muy aventurado hacer pronósticos. Para la campaña de un año, el fruto se empieza a formar al final de la anterior. El árbol tiene memoria, es decir, recuerda históricamente lo que le ha pasado y con una mayor intensidad lo que le ha ocurrido en el último año. Evidentemente este invierno ha sido bueno en horas frío. Estamos dentro de la media, incluso superando las exigencias medias que tiene el cultivo, mientras que en los últimos años había habido un déficit muy grande. Pero las horas frío son solamente un factor, ahora faltan muchísimos más que intervienen hasta que el fruto se recolecta. También hay que tener en cuenta que el verano pasado fue muy caluroso y eso es algo que también afecta, con frutos dobles, malformaciones, problemas de floración… En cuanto a la serie de borrascas que hemos tenido, al cerezo no le ha causado problemas más allá de algunos puntuales en sitios donde la tierra sea un poco más arcillosa y haya habido mayor encharcamiento. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla ahora la floración y la polinización, pero en principio las perspectivas indican que son normales, que debería haber una floración aceptable.

¿Está sufriendo el cultivo de la cereza problemas para el relevo generacional?, ¿se siguen incorporando jóvenes a las explotaciones?

En el valle es algo que todavía solo estamos empezando a ver. No somos ahora mismo una zona que sea muy vulnerable, aunque sí que estamos observando que no se incorpora ya tanta gente como la que está a punto de abandonar la actividad agrícola. Además, el problema es que muchas veces esos jóvenes una vez incorporados no tienen los medios para poder hacer que sus explotaciones sean rentables, y las acaban abandonando. Pero las plantaciones de cerezo no solamente sufren el problema de la incorporación de agricultores a la actividad, sino también el de la falta de mano de obra, para la que hay verdaderas dificultades. No la encuentran. Pasa en otros cultivos si bien que en el caso concreto de la cereza, que en la recolección necesita gran cantidad de mano de obra concentrada en muy poco tiempo, nos dificulta todavía más.

Los problemas con la climatología de anteriores campañas sobre todo en las de 2022 y 2023, ¿han contribuido a aumentar los niveles de aseguramiento en el sector?

Para nada. Han contribuido, pero a peor. Paradójicamente, a mayor siniestralidad, peores son las condiciones para asegurar, con lo cual más agricultores se van del sistema de aseguramiento, cuando debería ser al contrario. Si el seguro era es tan bueno, no entiendo como la gente, si ha sufrido un siniestro en las últimas dos campañas, lo hace al revés y, en vez de asegurar más, asegura menos. A día de hoy la proporción es bastante menor que en 2022, por ejemplo, algo así como la mitad y bajando. Si entonces estábamos en un 14% de explotaciones aseguradas, ahora andaremos por un 7%.

José Antonio Tierno, que afronta un segundo mandato al frente de esta denominación de origen. / El Periodico

Y en materia de comercialización, ¿qué cambios se están produciendo?

Una cosa es la comercialización bajo el sello de la DO y otra la del resto de la cereza. Por eso también hemos incluido nuevas variedades, porque hasta ahora, con denominación de origen solamente teníamos las cuatro picotas y una variedad que era la navalinda. Estábamos hablando de un potencial productivo de los últimos años de certificar unos 4 o 5 millones de kilos. El 50% de ellos se vendía en el Reino Unido y el otro 50% en el mercado nacional. Esto lleva ocurriendo así durante 20 o 25 años. Pero además, sigue habiendo un mercado de cereza en general que sigue creciendo a nivel europeo. Las plantaciones continúan creciendo en España y Europa. Por eso estábamos de alguna manera quedándonos un poco fuera de esa demanda que existía en el mercado de ese otro tipo de cereza, a lo mejor de más tamaño, y al cual con las cerezas de denominación de origen que teníamos hasta este momento no podíamos llegar. Por eso creo que hay un antes y un después de la inclusión de nuevas variedades, porque la cereza se comercializa 25 países dentro de la Unión Europea.

Comparativa de una cereza (con pedúnculo) y una picota certificadas. / Paula Polaride

¿Sabe diferenciar el consumidor una cereza DOP Valle del Jerte de otra que no lo es?

Yo quiero creer que sí, que la gente nos reconoce porque hay una diferenciación en cuanto, por ejemplo, al sabor de la fruta. Por la zona donde se cultiva y las condiciones en las que se hace, en secano, sin fertirrigación. Son unas condiciones de producción diferentes a las de otras zonas. Pero muchas veces eso no va escrito en la cereza. Nadie sabe si se ha producido en secano o en regadío, respetando el medio ambiente o no. Eso yo creo que es la labor de promoción que al final debe hacer la propia denominación de origen. Explicar cómo y dónde se produce.