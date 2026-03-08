Tiempo
Intervalos nubosos y posibles lluvias débiles este domingo en Extremadura
Las precipitaciones serán más probables en el este de la región en una jornada con temperaturas suaves y posibles nieblas matinales
La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 8 de marzo, cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, que serán más probables en el este de la región, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, durante la primera mitad de la jornada podrán registrarse brumas y bancos de niebla en distintos puntos de la comunidad, especialmente a primeras horas del día.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 18 grados en Badajoz y entre los 3 y los 15 grados en Cáceres. Por su parte, los vientos soplarán variables, aunque tenderán a fijarse del oeste, en general flojos.
La jornada comenzará con la posibilidad de brumas y bancos de niebla en diferentes zonas de Extremadura durante la primera mitad del día. Estas nieblas podrían reducir la visibilidad de forma puntual, especialmente en áreas de valle.
La proxima semana
De cara al inicio de la próxima semana, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que continuará el tiempo variable en Extremadura, con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en distintos momentos. Las temperaturas, en general, se mantendrán sin grandes cambios o con ligeras variaciones entre jornadas, en un contexto de cierta inestabilidad atmosférica que podría dejar nuevas lluvias en la región.
