Trujillo: los guardianes del horizonte

Trujillo es una de las escasas localidades extremeñas que contó históricamente con molinos de viento, una infraestructura vinculada a la transformación de cereal y al aprovechamiento energético de los recursos naturales disponibles. Su presencia, aunque hoy apenas perceptible en el paisaje, constituye un testimonio significativo de las estrategias económicas y tecnológicas desarrolladas por las comunidades rurales de la región. Este tipo de construcciones no puede entenderse de forma aislada ni exclusivamente desde parámetros técnicos o ambientales. La arquitectura tradicional -también denominada vernácula- representa una de las manifestaciones culturales más elocuentes de cada estructura socioeconómica. En ella se condensan conocimientos transmitidos durante generaciones, prácticas productivas y formas de organización social que responden a necesidades concretas del territorio.

Los molinos de viento de Trujillo, al igual que otras construcciones, reflejan la adaptación práctica al entorno

El principal factor que explica la diversidad de tipologías y soluciones constructivas es de carácter sociocultural. Más allá de condicionantes como el clima o la disponibilidad de materiales, son la experiencia histórica, los modos de vida y los sistemas productivos de cada colectivo los que determinan la configuración final de estas edificaciones. Los molinos de viento de Trujillo, al igual que otras construcciones populares de Extremadura, reflejan esa adaptación práctica al entorno, pero, sobre todo, una identidad comunitaria forjada a lo largo del tiempo.

Representaciones más antiguas

La tipología conocida como molino de viento de torre, a la que pertenecen los dos ejemplares documentados en Trujillo, hunde sus raíces en la Europa bajomedieval. Su desarrollo se sitúa en el siglo XIV en regiones del norte de Francia, especialmente Normandía, desde donde el modelo se difundió posteriormente hacia los Países Bajos y el ámbito italiano. Las representaciones más antiguas conservadas muestran estructuras macizas, de planta circular, levantadas con muros de piedra y cal, y rematadas por una caperuza móvil que permitía orientar el mecanismo al viento dominante.

Estos primeros modelos nórdicos coexistieron con otras variantes, como los molinos de poste, aunque los de torre terminaron imponiéndose en territorios con escasez de recursos hídricos, donde el aprovechamiento del viento resultaba más fiable que la energía hidráulica. Su mayor robustez estructural y su capacidad productiva favorecieron esta implantación.

Algunos estudios sitúan la llegada de estas torres al norte de Europa en el siglo XVI, momento en que aparecen notables innovaciones técnicas. Se atribuye al flamenco Lieven Andriesz la construcción en 1573, en Alkmaar, de un molino con tejado móvil perfeccionado. En Flandes, a partir de mediados del siglo XVII, comenzaron a generalizarse torres pétreas inspiradas en el modelo normando, aunque transformadas: el cuerpo cilíndrico evolucionó hacia formas troncocónicas y se amplió la base para mejorar la estabilidad.

Difusión hacia la Península

La difusión hacia la Península Ibérica se produjo en fechas tempranas. La tradición atribuye a Klaas Lowrence Blom la introducción de estos ingenios en Castilla en 1549. Desde entonces, los molinos castellanos mostraron claras similitudes con los del sur de Francia -como los del Languedoc o Laugarais- tanto en su configuración arquitectónica como en la terminología técnica de sus piezas, diferenciándose principalmente por los materiales empleados, adaptados a cada entorno.

En este contexto se inscriben los dos molinos trujillanos, edificaciones de carácter funcional que combinaron el uso harinero con la ocupación de emplazamientos estratégicos. El más conocido, denominado La Molineta, se sitúa tras el lavadero municipal, sobre una elevación que domina los valles por donde discurrían antiguas rutas históricas, entre ellas la vía hacia las Villuercas y la calzada tradicional que comunicaba la zona con Córdoba. El emplazamiento aprovecha además cimientos previos de carácter defensivo, probablemente de época islámica, lo que sugiere la reutilización de antiguas atalayas.

La torre, de planta circular, conserva la fábrica de piedra y cal. El acceso se realiza por una pequeña puerta en la base, desde la que una escalera estrecha asciende al piso donde se alojaban las muelas y el resto del mecanismo de molienda. Elementos como la tolva, la canareta, el eje vertical, la linterna o la rueda de engranaje formaban parte del sistema que transmitía el movimiento de las aspas. La caperuza o vejado, ligera y de madera, se orientaba mediante una pértiga exterior que se ajustaba a hitos colocados en el terreno.

Hasta 24 fanegas de trigo

En condiciones favorables de viento, el molino podía moler hasta 24 fanegas de trigo en una jornada. El proceso estaba integrado en la economía local: los agricultores humedecían previamente el grano y el molinero recogía las cargas casa por casa, generalmente con ayuda de un burro, en un sistema de servicio itinerante.

A corta distancia se localiza otra torreta circular, conocida como El Molino de Viento, de características constructivas semejantes. Ambos comparten tipología y, por su morfología y técnicas, pueden datarse razonablemente en el siglo XVIII. La documentación histórica sobre estos ingenios es limitada. Las referencias escritas son escasas y, en ocasiones, imprecisas. El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar menciona la existencia de molinos harineros en la localidad, aunque sin especificar tipologías, capacidades o cronologías. Tampoco los archivos municipales ni la historiografía local aportan datos concluyentes sobre su construcción.

Ante esta carencia de fuentes, el análisis arquitectónico y comparativo sugiere que se trata de edificaciones levantadas en el siglo XVIII sobre estructuras preexistentes de carácter defensivo. Su valor trasciende lo meramente técnico: constituyen testimonios materiales de la economía cerealista, de la adaptación al medio y de la interacción entre usos productivos y estratégicos del territorio. Hoy, la conservación de estas torres pétreas resulta fundamental. Su deterioro progresivo amenaza con borrar un capítulo significativo del patrimonio etnográfico extremeño, cuya protección presenta tanto interés antropológico como potencial turístico.

El autor es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo