CIBEREXT, una iniciativa clave para la ciberseguridad del tejido empresarial extremeño

La ciberseguridad es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas de nuestra región. En un contexto de digitalización acelerada, proteger la información, los sistemas y, en general, todos los procesos que tienen lugar en el entorno digital ya no son solo una opción, sino una necesidad. Es en este escenario en el que nace CIBEREXT, un programa gratuito de impulso a la cultura de la ciberseguridad impulsado por la Junta de Extremadura en colaboración con INCIBE y financiado con fondos de la Unión Europea - NextGenerationEU, que ya ha consolidado su papel como iniciativa de referencia en la región, gracias a su acompañamiento en la construcción de un entorno digital más seguro y resiliente.

Desde su puesta en marcha, CIBEREXT ha trabajado con un objetivo claro: acercar la ciberseguridad a todas las empresas extremeñas, ya sean grandes o pequeñas. Y lo hace a través de un enfoque multidisciplinar cuyo objetivo es elevar el nivel de concienciación y preparación de las empresas y de sus equipos técnicos para estar listos ante cualquier amenaza digital.

Para conseguirlo, CIBEREXT no parte de un enfoque teórico, sino que pone el acento en los riesgos reales a los que se enfrentan las empresas en su día a día, muchas veces derivadas de un uso inadecuado de herramientas digitales. A partir de esta realidad, el programa pone en marcha un acompañamiento que combina divulgación, formación y sensibilización adaptada a la realidad del tejido empresarial extremeño y orientado a hacer más fácil la integración efectiva de la ciberseguridad en la gestión cotidiana de las empresas.

12 de marzo: una cita estratégica para reforzar la confianza digital

Dentro de esta línea de trabajo, el próximo 12 de marzo en Badajoz, CIBEREXT celebra la II Jornada de Sensibilización en Ciberseguridad Empresarial bajo el lema 'Confianza digital para crecer'.

La confianza digital no es solo una cuestión técnica, sino un factor clave para el crecimiento, la reputación y la sostenibilidad empresarial. Por ello, la jornada se plantea como un espacio de reflexión estratégica para las empresas extremeñas, quienes deben entender que sin entornos digitales seguros no hay transformación digital sólida, ni expansión comercial fiable, ni protección real del valor de marca.

Por todo ello, el evento abordará esa conexión entre seguridad y desarrollo empresarial a través de la participación de perfiles de primer nivel, como la divulgadora en redes sociales y abogada Elena Gil, entidades de referencia como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o representantes de EDITE, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Badajoz, para poner el foco en cómo anticiparse a amenazas reales, cómo actuar ante los incidentes y cómo convertir la ciberseguridad en una ventaja competitiva.

Asistir a esta jornada supone para las empresas acceder a conocimientos y experiencias actualizadas sobre los riesgos emergentes, buenas prácticas contrastadas por entidades de referencia y los mecanismos de protección de grandes compañías y que son aplicables de forma inmediata en sus negocios. Además, el formato está pensado para favorecer el intercambio de experiencias y la creación de conexiones entre compañías que comparten inquietudes similares, una acción fundamental para fortalecer el ecosistema regional en Extremadura.

Los ataques ya no distinguen entre tamaño ni sector, haciendo que espacios como este permitan transformar la preocupación en acción concreta. Ahora, la sensibilización deja de ser un concepto genérico para convertirse en una hoja de ruta práctica orientada a minimizar vulnerabilidades y reforzar la resiliencia organizativa.

Un programa con visión a largo plazo

Más allá de esta jornada, CIBEREXT se consolida como un programa alineado con las necesidades reales del tejido productivo extremeño y con los retos de la transformación digital en la región. Su propuesta busca formar, divulgar y acompañar para que la ciberseguridad deje de percibirse como un ámbito complejo o lejano y pase a integrarse de forma natural en la gestión cotidiana de las empresas.

Impulsar la cultura de la ciberseguridad no es solo proteger sistemas, es proteger empleo, reputación y oportunidades de crecimiento. Iniciativas como CIBEREXT contribuyen a que Extremadura avance hacia un entorno digital más seguro, más preparado y, en definitiva, más competitivo.