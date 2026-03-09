Un coche usado ya cuesta más de 12.000 euros de media en Extremadura

Se acabaron los tiempos en los que comprar un coche de ocasión era una buena solución tanto para la movilidad como para el bolsillo. El precio de los turismos de segunda mano se ha situado en 12.646 euros de media en febrero en Extremadura, lo que supone un ligero aumento del 0,1% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En comparación con enero, el precio medio ha descendido un 1,5% en términos mensuales en la región, pero la tendencia sigue siendo creciente. El encarecimiento interanual se produce en un mercado regional que cerró 2025 con cifras prácticamente estables de ventas, consolidando el peso del vehículo usado en la movilidad de los extremeños.

Los datos muestran además que los vehículos con más de ocho años siguen dominando claramente el mercado, tanto por volumen de operaciones como por su evolución en precios.

Dominio de los coches más antiguos

En el caso de los turismos con más de ocho años de antigüedad, el precio medio alcanzó en febrero los 10.774 euros en Extremadura, lo que supone un incremento interanual del 5,5%.

Este tipo de vehículos concentró el 72,1% de todas las ventas de coches de ocasión en la región durante febrero, confirmando que el mercado continúa apoyándose principalmente en modelos de mayor antigüedad.

A nivel nacional, el precio medio de los coches usados alcanzó los 13.555 euros en febrero, con una subida del 3,9% interanual y del 1,3% respecto al mes anterior.

En el conjunto del país se transfirieron 177.150 turismos de ocasión durante febrero, de los cuales 108.907 superaban los ocho años, lo que equivale al 61,5% del total.

Balance del mercado en 2025

La evolución reciente del precio se produce después de que el mercado extremeño de vehículos de ocasión cerrara 2025 prácticamente sin cambios. En total, se vendieron 52.347 turismos usados en Extremadura durante el pasado año, lo que supone un ligero aumento del 0,1% respecto a 2024. Solo en diciembre se registraron 4.677 operaciones, un 1,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En paralelo, el precio medio de los turismos de ocasión en diciembre de 2025 se situó en 12.367 euros en Extremadura, lo que representó un incremento interanual del 3,1%. En el conjunto de España, el mercado de segunda mano superó los 2,21 millones de vehículos vendidos en 2025, un 4,2% más que el año anterior. Esto supone que por cada coche nuevo vendido se comercializaron 1,9 usados, casi el doble.

Electrificados, aún minoritarios

El análisis del mercado nacional refleja además que los vehículos diésel siguen siendo mayoritarios, con el 49% de las ventas, pese a registrar un ligero descenso del 0,8%. La gasolina concentró el 36% del mercado, con un aumento del 2,3%.

Por su parte, los vehículos electrificados siguen siendo minoritarios, aunque continúan creciendo. Los eléctricos puros de ocasión aumentaron sus ventas un 53,3% en 2025, hasta representar el 1,3% del total, mientras que los híbridos enchufables crecieron un 43,7% y alcanzaron una cuota del 2%.

El eléctrico usado se abarata

Mientras el mercado general mantiene precios al alza, el coche eléctrico de ocasión se ha abaratado durante 2025.

El precio medio de estos vehículos ha caído un 10% en el último año, hasta situarse en 31.471 euros de media, frente a los 35.064 euros registrados en 2024, según el informe anual ElectricarVO elaborado por coches.net. Cabe destacar que estas transacciones son minoritarias.

A pesar de esta bajada, el eléctrico sigue siendo uno de los segmentos más caros del mercado de segunda mano, aunque su crecimiento en ventas refleja un interés creciente por este tipo de movilidad.