780 millones de euros en compras y fusiones de empresas y activos en Canarias durante el año pasado

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Canarias mostró un fuerte dinamismo a lo largo del pasado año. El volumen negociado se incrementó en un 104% respecto a 2024 (381 millones) hasta situarse en los 780 millones de euros, según el informe M&A Outlook 2026, elaborado por Deloitte.

Entre las operaciones más destacadas están el traspaso de activos de Anfi a Lopesan –ocho millones de euros– o la adquisición de Naviera Armas por parte de Balearia, aún pendiente de autorización definitiva por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Menos operaciones, más dinero

Más dinero repartido entre menos traspasos de títulos y activos. Fueron 30 y su encarecimiento revela «un cambio de tendencia hacia operaciones de mayor calado estratégico, donde los inversores priorizan activos consolidados y de alto valor, especialmente en el ámbito turístico e infraestructuras», señalan desde la consultora.

Entre los movimientos más sonados, se encuentra la adquisición del 45% del capital de Canaragua por parte de Satocan, Domingo Alonso y Martinón, concretada el pasado mes de octubre por un precio no revelado.

"Polo de atrcción"

«Los datos de 2025 confirman que Canarias sigue siendo un polo de atracción de inversión estratégica. Aunque el número de deals [oportunidades] es menor, el tamaño de las operaciones ha crecido exponencialmente.

Eso demuestra que el mercado canario está madurando hacia tickets más elevados y con una mayor presencia de fondos institucionales», señala José Ramón Zagalaz, responsable de Transacciones en Canarias de Deloitte.

Perspectivas para 2026

El propio directivo de la consultora reveló el retorno de los activos hoteleros a manos de empresas del sector tras dar por finalizada su aventura los fondos. Esa es una de «las perspectivas para 2026».

Y un claro ejemplo que lo demuestra es la adquisición en julio del 53% del Hotel Paradisus Salinas (Lanzarote) por parte de Meliá. La vendedora fue la sociedad de inversión Victoria Hotels & Resorts.

El gran dinamizador

Ya a lo largo del pasado año el sector alojativo fue el «principal dinamizador del mercado». Las operaciones de mayor volumen se concretaron en dicho ámbito, con el 30% de los movimientos (nueve en total), seguido del farmacéutico-salud, con un 17% (cinco).

La logística y agua-energía se quedan con el 10% cada uno de ellos, «reflejando el interés en infraestructuras críticas». El resto de las operaciones se reparten entre alimentación y otros servicios.

"Retos específicos"

El informe de Deloitte identifica que el mercado canario «enfrenta retos específicos, como la complejidad en la sucesión de empresas familiares y la creciente profesionalización del mercado de fusiones y adquisiciones en el segmento de las pymes».

A todo ello añade «un desajuste de expectativas en las valoraciones entre fondos de inversión que están rotando su participación en el sector hotelero y cadenas hoteleras regionales». Los primeros quieren vender caro y las segundas no pagar tanto como se les exige.

El efecto Irán

En todo caso, el catálogo de previsiones se estableció antes de la entrada en la escena mundial de un factor desestabilizador como lo es el ataque de Israel y EEUU contra Irán. Si la confrontación se alarga, el efecto alcista que ya está teniendo sobre el mercado energético podría multiplicarse, con lo que se desataría una nueva ola inflacionaria.

Un escenario que podría terminar por encarecer la financiación, lo que llevaría a los inversores a aplazar cualquier movimiento relevante.

Oportunidades ganan a desafíos

Sin tener conocimiento aún de la escalada belicista en Oriente Medio, Deloitte valoraba las oportunidades por encima de los desafíos. Y así será si las tropas regresan a sus cuarteles en un plazo corto de tiempo.

«El atractivo marco fiscal canario continúa siendo una palanca fundamental para mejorar la rentabilidad post-adquisición. Además, la entrada de operadores peninsulares e internacionales busca capturar márgenes superiores a los del continente», señala el informe.