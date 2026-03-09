Cada extremeño se juega una media de más de seiscientos euros al año

Cada extremeño se jugó más de seiscientos euros de media en 2024. Las cantidades apostadas en el conjunto de la comunidad autónoma en juego privado (máquinas de hostelería, salones y bingos, entre otros) o en distintos tipos de cupones y billetes para sorteos superaron en total los 650 millones de euros. De ellas, recuperaron en torno a 420 millones en premios. Lo que queda, 231 millones, es lo que se denomina juego real, es decir, el dinero que se perdió. Estos datos están extraídos del último anuario del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), presentado recientemente. La cantidad total es superior a la de 2023 (612 millones), mientras que, respecto a hace cinco años, cuando se situó en 597 millones de euros, el crecimiento acumulado asciende al 9,2%.

De estos importes quedan fuera las cantidades jugadas ‘on line’ (que engloban apuestas, póquer, casino, slots y bingo), para las que no se cuenta con estadísticas desagregadas por autonomías. De tenerlas, posiblemente situarían el gasto total en juego en niveles bastante superiores. En todo el país fueron más de 4.850 millones de euros gastados en la red (1.454 de juego real).

Dentro del juego público, el gasto en Extremadura alcanzó los 218 millones de euros, de los que no se recuperaron 86 millones. Aquí se incluyen Lotería Nacional, primitivas o apuestas mutuas. Este apartado, también llamado de ilusión, se completa con los 98 millones correspondientes a la ONCE, ya fuera a través de cupones, loterías instantáneas o juegos activos. Fueron 46 millones medidos en términos de juego real.

Salones y tragaperras

El otro capítulo en el que se distribuye este gasto es el de ‘juegos de entretenimiento’, que a su vez se divide en el ‘on line’, sin datos para la región, y el presencial, en el que entran los desembolsos en bingos, casinos o salones. También en las máquinas de hostelería, que, de hecho, son las que representan la porción más importante. En total, el gasto en todos ellos fue de 336 millones de euros, que se quedan en 99 millones de euros tras descontar los premios obtenidos. Estos ‘juegos de entretenimiento’ generaron 21 millones de euros en impuestos especiales. La actividad que genera más beneficio a las arcas públicas extremeñas son las máquinas tipo B y C en hostelería, con 18,6 millones de euros.

‘Juego y sociedad’

Junto con el anuario, también se presentó el estudio ‘Juego y Sociedad 2025’. Elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, revela, entre otros datos, que el 85% de la población española entre 18 y 75 años juega. «Este dato confirma el hecho de que jugar es una actividad común, integrada en la tradición social española», se apuntó desde CeJuego mediante una nota de prensa.

Esta proporción es la de población entre 18 y 75 años que recordaba en abril de 2025 haber tomado parte en algún juego durante el año pasado. Eso es el equivalente a 31 millones de personas. En cuanto al perfil que presenta, se indica que «Las mujeres juegan algo menos que los hombres y juegan bastante menos quienes residen en hogares con problemas económicos», se recoge. Prácticamente, la totalidad participaron en juegos de SELAE, mientras que 11,9 millones lo hicieron en productos de la ONCE. Respecto a los juegos de los operadores privados (casinos, bingos, apuestas deportivas o máquinas tipo B), en ellos participaron 6,6 millones de personas en la modalidad presencial y 2 millones en la ‘on line’.

Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es el principal ‘producto’ de este sector en España. De esta forma, 27 millones de personas juegan al Gordo de la Navidad, «reflejando el carácter tradicional que tiene» este sorteo. «Esto ha provocado que en el último año alcanzase máximos históricos de ventas (3.505 millones de euros)», se precisa.

En cuanto a los productos de la ONCE, los cupones siguen siendo los más jugados, aunque las loterías instantáneas, los rascas, aumentan cuota de mercado, creciendo en los últimos cinco años un 83%. En este sentido, se trata de la modalidad de juego más habitual entre los jóvenes de 18 a 25 años. En el juego privado, por su parte, no existen grandes diferencias entre las distintas modalidades (casino, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B…), situándose en el entorno de los 2 millones de personas por cada juego.