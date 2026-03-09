Irene de Miguel pide la dimisión de María Guardiola si hay nuevas elecciones en Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado este lunes en Mérida que, si los extremeños son llamados de nuevo a las urnas, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, debe dar un "paso al lado" por ser, a su juicio, la "única responsable" del bloqueo político en la región.

La dirigente de la formación morada ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras el fracaso de la investidura de María Guardiola el pasado viernes en la Asamblea de Extremadura, cuando la candidata del Partido Popular no logró el respaldo de Vox en la segunda votación parlamentaria.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

Críticas a la estrategia del PP

De Miguel ha sostenido que la situación confirma lo que ha calificado como una estrategia "fallida" de la líder popular al adelantar el proceso político tras las elecciones autonómicas, una decisión que ha dejado al PP extremeño dependiendo "de lo que diga" el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.

"Seguimos con una Extremadura bloqueada, paralizada, en un callejón sin salida", ha lamentado la portavoz, quien ha acusado a Guardiola de haber pronunciado en la Cámara autonómica un "discurso tramposo" al apelar al diálogo mientras, según ha indicado, no ha contactado con su formación ni con el PSOE para explorar posibles acuerdos.

Javier Cintas

En este contexto, De Miguel ha afirmado que la candidata popular está "absolutamente secuestrada por la estrategia de Vox". A su juicio, la formación de Abascal no tiene interés en entrar en gobiernos autonómicos porque busca evitar desgaste político de cara a unas eventuales elecciones generales y "no demostrar ante la ciudadanía el fraude absoluto que son".

Un año del asesinato de la educadora en Badajoz

La portavoz de Unidas por Extremadura también se ha referido al primer aniversario del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, un caso que conmocionó al sector social en la región.

Según ha denunciado, "pocas cosas han cambiado" desde entonces porque, a su juicio, la Junta de Extremadura no ha puesto en marcha las medidas que reclamaban los profesionales del ámbito social tras aquel suceso.

De Miguel ha recordado que la administración autonómica fue condenada a pagar 620.000 euros a la familia de la trabajadora y ha criticado que, según ha indicado, "nadie del gobierno ha asumido ninguna responsabilidad".

Vecinos de Castuera, en el exterior de la iglesia durante el funeral de Belén Cortes. / S. SÁNCHEZ

Temporalidad y profesiones feminizadas

En su intervención, la dirigente también ha denunciado la situación del empleo público en la administración regional. Según ha señalado, la tasa de temporalidad en la Junta de Extremadura alcanza el 32%, muy por encima del 8% que fija la normativa.

De Miguel ha atribuido esta situación al "fracaso" de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y ha subrayado que la precariedad afecta especialmente a los sectores más feminizados.

En concreto, ha citado a los técnicos de educación infantil, con una temporalidad del 47%, los auxiliares de enfermería con un 35%, y las ATE-cuidadoras, que alcanzan el 45%. "Las profesiones más feminizadas de la Junta son las profesiones con mayor tasa de temporalidad", ha afirmado De Miguel, quien ha criticado que esta situación refleja, a su juicio, "la responsabilidad directa de un gobierno que se autodenomina feminista pero que se olvida de las mujeres atrapadas en los suelos pegajosos de la precariedad".