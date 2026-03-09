Lluvias y posibles tormentas marcarán este lunes en Extremadura con descenso de las temperaturas
La comunidad registrará este lunes, cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas y posibilidad tormentas
El Periódico Extremadura
La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 9 de marzo, cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones de débiles a moderadas y posibilidad de algunas tormentas, especialmente en el norte y este de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada estará marcada por la presencia de abundante nubosidad que irá en aumento a lo largo del día hasta dejar cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la región.
Brumas, nieblas y heladas en zonas de montaña
Además de las precipitaciones, la jornada podría comenzar con brumas y bancos de niebla en distintos puntos de la comunidad. Asimismo, no se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte. En cuanto a la cota de nieve, se situará entre los 1.400 y los 1.600 metros, aunque tenderá a descender progresivamente hasta situarse entre los 1.000 y los 700 metros.
Descenso de las temperaturas
En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas experimentarán un descenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 13 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres se moverán entre los 5 y los 11 grados. Los vientos soplarán del oeste o suroeste, con intensidad floja a moderada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Resto de semana
De cara a los próximos días, la AEMET prevé una semana con tiempo variable en la región con la llegada de una nueva dana a España, marcada por el paso de frentes atlánticos que podrían dejar nuevos episodios de lluvias en distintos momentos. Las temperaturas, por su parte, tenderán a experimentar altibajos, con valores algo más frescos tras el paso de los frentes.
