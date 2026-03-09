Matemáticas que gustan: el método ABN revoluciona las aulas en Extremadura

Las matemáticas suelen ser, para muchos estudiantes, la asignatura más temida. Sin embargo, en algunas aulas de Extremadura y otras regiones de España, esta percepción está cambiando gracias al método ABN (Algoritmos Abiertos Basados en Números), un enfoque innovador que permite aprender matemáticas de manera más natural, práctica y adaptada a cada alumno.

Juan Antonio Durán Siles, maestro en el C.E.I.P. Castra Caecilia de Cáceres y pionero en la implementación de ABN en Extremadura desde 2010, explica que el método surge de la necesidad de superar las matemáticas tradicionales, muchas veces abstractas y descontextualizadas. «Con el método ABN, los estudiantes trabajan con números completos y aprenden a descomponer cantidades, desarrollando el cálculo mental de manera gradual y adaptada a su propio ritmo», señala Juan Antonio Durán.

Matemáticas con legos y palillos: la base del aprendizaje

El método ABN ya mostraba su potencial en Extremadura en 2017, cuando niños de 4 años como Nicolás y Martina aprendían a descomponer el número cuatro usando figuras, palillos, piezas de Lego y juguetes. Sin darse cuenta, estaban comprendiendo los números de forma profunda, jugando con todas las combinaciones posibles y desarrollando el cálculo de manera concreta antes de pasar a la abstracción.

«El objetivo es que un niño entienda que un número no es solo una grafía, sino una cantidad real que se puede manipular y comprender», explicaba Juan Antonio Durán. Esta manipulación inicial desaparece progresivamente, según el ritmo de cada alumno, permitiendo que trabajen de forma abstracta una vez asienten los conceptos.

Principios que cambian la enseñanza

El ABN se basa en tres pilares fundamentales:

Cálculo abierto: los alumnos pueden resolver una misma operación de distintas formas, fomentando la creatividad y la comprensión del número en sí. Comprensión de los números y sus relaciones: se trabaja con estructuras numéricas y descomposición de cantidades, en lugar de aplicar algoritmos mecánicos. Adaptación a cada estudiante: cada alumno elige la estrategia que mejor se adapta a su nivel, potenciando el cálculo mental y la estimación sobre la memorización mecánica.

Juan Antonio Durán afirma que la diferencia con el método tradicional es notable. «En lugar de sumar cifras aisladas, los alumnos suman números completos y buscan la manera más eficiente de resolver la operación. Esto fortalece su competencia matemática, su capacidad de razonamiento y su confianza en el manejo de los números», asegura.

Crecimiento y reconocimiento

Desde su origen en Cádiz en 2008-2009, el método ABN se ha extendido a toda España y a varios países de América Latina. Actualmente, más de 250.000 alumnos, cerca de 11.000 docentes y más de 1.000 centros educativos utilizan ABN en sus aulas. La Asociación Matemática Cálculo ABN (AMCA) coordina la difusión, formación y certificación de docentes, organiza congresos nacionales y encuentros de expertos, y ofrece recursos y materiales didácticos a sus asociados.

En Extremadura, el CEIP Alba Plata de Cáceres fue pionero en aplicar ABN, aparcando los libros y la enseñanza tradicional para usar materiales manipulativos y actividades contextualizadas, de modo que los niños comprendieran de manera tangible los conceptos matemáticos. Hoy, esta metodología permite que alumnos de Infantil y Primaria realicen operaciones avanzadas, desde sumas con llevadas hasta raíces cuadradas y ecuaciones de primer grado, mucho antes de lo que indica el currículo tradicional.

VIII Encuentro de Expertos ABN en Cáceres

Del 13 al 15 de marzo, Cáceres acogerá el VIII Encuentro de Expertos en el método ABN, organizado por Juan Antonio Durán y la AMCA. Este encuentro contará con la presencia de Jaime Martínez Montero, creador del método, y reunirá a docentes, investigadores y profesionales de la educación de toda España. El evento coincide con el Día Internacional de las Matemáticas, subrayando la relevancia de estas jornadas para reflexionar sobre innovación educativa, desarrollo de competencias y transformación metodológica. Además, se aprovechará para intercambiar experiencias, analizar retos actuales y reforzar la comunidad docente que ya aplica ABN en sus aulas.

«El objetivo principal es que las matemáticas dejen de ser un área temida y pasen a ser una asignatura disfrutada por los alumnos. Queremos demostrar que aprender matemáticas puede ser natural, motivador y creativo», concluye Juan Antonio Durán.

Con el método ABN, la enseñanza de los números se reinventa, demostrando que la innovación educativa no solo transforma los conocimientos, sino también la experiencia y la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje.