Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Obras de reforma en un edificio de la calle San Antón, que da acceso al casco antiguo de Cáceres.

Obras de reforma en un edificio de la calle San Antón, que da acceso al casco antiguo de Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

¿Puede Castilla y León inclinar la balanza del pacto entre PP y Vox en Extremadura?

El bloqueo extremeño ha irrumpido en la campaña de Castilla y León, donde el PP busca frenar el crecimiento de Vox, que necesita demostrar su firmeza negociadora sin perder el apoyo de los votantes

Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto

La antigüedad del parque residencial está impulsando el aumento de reformas en la ciudad, con viviendas que superan los 25 años y gran concentración en barrios y zonas tradicionales

Burger Dino y el cura José María Batuecas alegran el día en la calle García-Plata de Osma de Cáceres

En la cacereña calle García-Plata de Osma, conviven la iglesia que tiene entre sus sacerdotes a este capellán militar o negocios como la peluquería Saray y el Burger Dino, emblema de la ciudad

La hostelería de Cáceres muestra dos caras: La Bonita apuesta por el autoempleo y Tápara busca aumentar su oferta

El restaurante Tápara, tras más de una década, busca crecer y ofrecer un espacio para eventos, mientras que La Bonita inicia su andadura como un negocio familiar en el barrio de El Vivero

El obispo de Nacala en Cáceres alerta del yihadismo: "En septiembre de 2022 entraron en mi diócesis y asesinaron a una religiosa italiana de 83 años, María de Coppi"

Llegado a Cáceres para compartir su experiencia, cuenta a este diario los continuos ataques que sufren los cristianos en el país africano y el miedo que sufren

Hacer noche en Mérida para la Copa y evitar hoteles de 400 euros

Ante la subida de precios en Sevilla por la final de la Copa del Rey, el Ayuntamiento de Mérida anima a los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad a alojarse en la ciudad extremeña, a 192 kilómetros del estadio

TEMAS

