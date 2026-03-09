Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El bloqueo extremeño ha irrumpido en la campaña de Castilla y León, donde el PP busca frenar el crecimiento de Vox, que necesita demostrar su firmeza negociadora sin perder el apoyo de los votantes

La antigüedad del parque residencial está impulsando el aumento de reformas en la ciudad, con viviendas que superan los 25 años y gran concentración en barrios y zonas tradicionales

En la cacereña calle García-Plata de Osma, conviven la iglesia que tiene entre sus sacerdotes a este capellán militar o negocios como la peluquería Saray y el Burger Dino, emblema de la ciudad

El restaurante Tápara, tras más de una década, busca crecer y ofrecer un espacio para eventos, mientras que La Bonita inicia su andadura como un negocio familiar en el barrio de El Vivero

Llegado a Cáceres para compartir su experiencia, cuenta a este diario los continuos ataques que sufren los cristianos en el país africano y el miedo que sufren

Ante la subida de precios en Sevilla por la final de la Copa del Rey, el Ayuntamiento de Mérida anima a los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad a alojarse en la ciudad extremeña, a 192 kilómetros del estadio