Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
¿Puede Castilla y León inclinar la balanza del pacto entre PP y Vox en Extremadura?
El bloqueo extremeño ha irrumpido en la campaña de Castilla y León, donde el PP busca frenar el crecimiento de Vox, que necesita demostrar su firmeza negociadora sin perder el apoyo de los votantes
Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto
La antigüedad del parque residencial está impulsando el aumento de reformas en la ciudad, con viviendas que superan los 25 años y gran concentración en barrios y zonas tradicionales
Burger Dino y el cura José María Batuecas alegran el día en la calle García-Plata de Osma de Cáceres
En la cacereña calle García-Plata de Osma, conviven la iglesia que tiene entre sus sacerdotes a este capellán militar o negocios como la peluquería Saray y el Burger Dino, emblema de la ciudad
La hostelería de Cáceres muestra dos caras: La Bonita apuesta por el autoempleo y Tápara busca aumentar su oferta
El restaurante Tápara, tras más de una década, busca crecer y ofrecer un espacio para eventos, mientras que La Bonita inicia su andadura como un negocio familiar en el barrio de El Vivero
El obispo de Nacala en Cáceres alerta del yihadismo: "En septiembre de 2022 entraron en mi diócesis y asesinaron a una religiosa italiana de 83 años, María de Coppi"
Llegado a Cáceres para compartir su experiencia, cuenta a este diario los continuos ataques que sufren los cristianos en el país africano y el miedo que sufren
Hacer noche en Mérida para la Copa y evitar hoteles de 400 euros
Ante la subida de precios en Sevilla por la final de la Copa del Rey, el Ayuntamiento de Mérida anima a los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad a alojarse en la ciudad extremeña, a 192 kilómetros del estadio
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El tren que perdió el este de Extremadura
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola
- Antonio Macías, primer rector de la nueva Universidad Internacional para el Desarrollo de Extremadura