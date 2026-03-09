El PSOE pide a Guardiola que "tome nota" del rechazo y convoque nuevas elecciones ante el bloqueo en Extremadura

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha criticado este lunes la situación política abierta tras la investidura fallida de María Guardiola, al considerar que la región continúa "en un callejón sin salida" cuatro meses después del adelanto electoral. Según ha señalado, la falta de acuerdo mantiene a Extremadura con un gobierno en funciones y sin presupuestos.

La dirigente socialista ha atribuido esta situación a la presidenta del PP, María Guardiola, a quien ha acusado de no haber interpretado el mensaje de la Asamblea de Extremadura, donde "está representada la soberanía y la voluntad del pueblo extremeño".

Críticas al debate de investidura

Durante su intervención, la portavoz socialista ha cuestionado la actitud de Guardiola durante los tres días del debate de investidura, celebrado el martes, miércoles y viernes. Según ha afirmado, en ese periodo se pudieron ver "tres caras diferentes" de la misma dirigente: "una presidenta sin proyecto para Extremadura que asumió los principios y valores de Vox" en la primera jornada; en la segunda, una Guardiola "muy nerviosa, agresiva y fuera de la realidad"; y el viernes, "una presidenta compungida, fracasada y sumisa".

Javier Cintas

En opinión de los socialistas, esa evolución refleja "una puesta en escena preparada", en la que la candidata popular fue cambiando de registro conforme avanzaba el debate parlamentario.

Un bloqueo institucional

Desde el PSOE sostienen que la actual situación política está paralizando decisiones relevantes en la comunidad autónoma. Entre otras cuestiones, han mencionado la imposibilidad de negociar los presupuestos de la Junta de Extremadura o de convocar oposiciones públicas, al encontrarse el Ejecutivo en funciones.

También han advertido de que esta circunstancia dificulta la aprobación de ayudas para afrontar los daños de los temporales o medidas para compensar el incremento de costes en sectores como el agrícola o la construcción.

"Cada día que pasa es un día perdido para hablar del campo, de los docentes o de las listas de espera sanitarias", ha señalado la portavoz socialista, que ha insistido en que la región vive una situación de "incertidumbre política".

El papel de PP y Vox

La representante socialista también ha defendido que Extremadura se ha convertido en un "campo de batalla" entre el PP y Vox, donde ambas formaciones se disputarían la hegemonía de la derecha española.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

En este contexto, ha afirmado que el PSOE da por hecho que finalmente habrá un acuerdo entre ambos partidos para formar gobierno, aunque ha advertido de que la cuestión será "qué coste tendrá para los extremeños".

En ese sentido, ha planteado si el PP estará dispuesto a asumir postulados de Vox en materias como violencia machista, inmigración o derechos del colectivo LGTBI a cambio de lograr el apoyo necesario para gobernar.

Petición de retirada o elecciones

Ante la falta de avances, la portavoz socialista ha sostenido que Guardiola debería "tomar nota" del rechazo expresado en la Cámara autonómica tras las votaciones fallidas de investidura.

"Si le dicen que no dos veces en la Asamblea de Extremadura, hay que saber retirarse a tiempo", ha señalado.

En caso de que no se alcance un acuerdo entre las fuerzas de la derecha, el PSOE ha pedido que se convoquen nuevas elecciones autonómicas para evitar que Extremadura continúe 2bloqueada y paralizada en un limbo político con un gobierno en funciones".