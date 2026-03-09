La viabilidad del cultivo de tabaco en Extremadura, ‘ahogada’ por el plástico

Si hace unas semanas era Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura la que advertía de que el veto a materias activas “clave” para combatir plagas y malas hierbas podía poner al sector del tomate para industria “al borde del colapso”, este lunes han sido dos organizaciones agrarias, UPA-UCE y Asaja Extremadura, las que han denunciado que las exigencias ambientales y en materia de fitosanitarios pueden comprometer seriamente el desarrollo de la campaña de otro de los cultivos fundamentales para el campo extremeño, el del tabaco.

España es el segundo mayor productor de hoja de tabaco de Europa, solo por detrás de Italia, con una cuota del 19% del total y un volumen de 24.000 toneladas, según recoge el informe ‘Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España’, presentado a finales del año pasado en Cáceres. La práctica totalidad de esta producción tiene lugar en el norte de la región, en las comarcas de La Vera y el Campo Arañuelo. Solo esta parte de la cadena contribuye al PIB extremeño con 72 millones de euros y sostiene más de 1.100 empleos, sumando efectos directos e indirectos.

En Italia sí, aquí no

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, lamentó en rueda de prensa que el Gobierno español haya vuelto a prohibir el uso del 1,3-dicloropropeno, a diferencia de lo que ocurre en el país transalpino, donde los tabaqueros “lo tienen autorizado en los últimos tres años”.

Como alternativa, el curso pasado se ofreció la opción de recurrir al nematicida metam sodio al 51%. “Los tabaqueros aceptamos dicha posibilidad y pasamos a utilizarlo a través de una resolución dictada el 5 de mayo de 2025”, precisó. Sin embargo, posteriormente, los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura se han puesto "de acuerdo y han prohibido” también emplear este otro fitosanitario, “una vez que ya está comprado".

Si “hay que cubrir ahora 8.000 hectáreas bajo plástico”, razonó García Blanco, “dónde lo vamos a comprar; habrá algún interés por parte de alguien en que se adquiera a alguna empresa en particular; y quién va después a retirarlo y destruirlo. Solo el montaje supera los tres mil euros por hectárea, esto es, casi 27 millones de euros”.

Por aspersión y no por goteo

En segundo lugar, el responsable de Asaja dudó de la capacitación de los “expertos del ministerio” una vez “que no saben que el tabaco se riega por aspersión y no por goteo”. En este sentido, puntualizó que esta segunda modalidad de manejo “no la quieren las multinacionales por su bajísima calidad y por los problemas agroambientales que plantea”.

Situación "insostenible"

El secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, por su parte, consideró que esta exigencia resta “rentabilidad” al cultivo y nos aboca “a una situación todavía más insostenible”. Hizo hincapié en la contradicción que supone que se quiera tener “una agricultura mucho más sostenible” ambientalmente, pero que, en cambio, se obligue a “a tener las parcelas infestadas de plástico”, que va a ser “muy difícil” retirar luego sin que "quede nada” sobre el terreno.

Además, Llanos, que recordó que este problema afecta igualmente al cultivo de pimiento para pimentón de La Vera, argumentó que “no tenemos empresas ni logística en la zona” con “capacidad de recoger esa cantidad, ese volumen tan grande de plástico”. Sobre todo por el “poco tiempo” del que disponen y las “miles de hectáreas” en las que hay que actuar. Asimismo, abundó, “las cooperativas no tienen la maquinaria preparada para poder hacer esa aplicación, ese tratamiento e incorporar después el plástico”.

Por todo ello solicitó Ministerio de Agricultura “que considere estas circunstancias y nos autorice de forma excepcional, el metam sodio sin plástico ninguno en las tierras”, lo que “nos permitiría que los agricultores puedan realizar los tratamientos en su debido tiempo”.

Producción integrada

Por otro lado, tanto Óscar Llanos como García Blanco resaltaron las complicaciones que también atraviesa el sector del tabaco para cumplir con las exigencias de siembra de rabanitos y mostazas, un requisito para percibir las ayudas a la producción integrada. No obstante, adujo Llanos, con la sucesión casi ininterrumpida de borrascas de este arranque de año en algunas fincas “no se ha podido sembrar”, y en otras, aunque sí se ha hecho, la planta no ha logrado seguir adelante por el exceso de agua. Una situación que, dijo, ya le “hemos hecho llegar a la Junta Extremadura”, por lo que confió en que en los próximos días se reconozca esta situación de excepcionalidad.