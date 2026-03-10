Solo 2 de cada 5 médicos de familia aprueban las oposiciones del SES y dejan 140 plazas desiertas

Los propios aspirantes ya advirtieron de la «dificultad» del examen de las oposiciones del Médico de Familia en el Servicio Extremadura de Salud (SES) celebrado el pasado 9 de noviembre y parece que los resultados, conocidos esta semana, les dan la razón. Solo el 40% de los opositores ha logrado aprobar el examen del SES, dos de cada cinco médicos de familia, lo que supone que el 60% de las plazas se quedan desiertas.

Son 91 los médicos que han superado la prueba selectiva para Médico de Familia en Equipo de Atención Primaria, convocada en diciembre de 204 y para las que se ofertaban 231 plazas en la sanidad pública extremeña, por lo que finalmente son 140 las plazas que se quedan vacantes sin adjudicar.

De las 231 plazas ofertadas, 193 eran del turno libre que ha tenido 90 aprobados, otras 23 plazas eran para promoción interna que solo ha tenido un aprobado y había otras 14 plazas de discapacidad que no han superado ningún aspirante. En total, había más de 300 inscritos para participar en este examen, aunque finalmente fueron unos 270 los que acudieron a la prueba.

Dificultades "comunes" en el SNS

Desde el Servicio Extremeño de Salud aseguran que «se está trabajando para dar una respuesta a esta situación» y defienden que esta está siendo la tónica en el ámbito nacional. «Las dificultades para cubrir las plazas de médicos de familia son comunes en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, por lo que la mayor parte de los servicios de salud autonómicos comparten estos problemas», señalan desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales a este diario. De hecho, aseguran que «sin ir más lejos, en los recientes resultados de esta oposición en el Servicio Andaluz de Salud han quedado 807 plazas sin adjudicar de las 1.547 convocadas».

Los datos ponen el foco en un problema que arrastra la sanidad extremeña desde hace años y que se agudiza tras esta oposición: la escasez de médicos de familia y las dificultades para atraer y fidelizar profesionales en los centros de salud. La situación conocida esta semana no deja de ser paradójica en un contexto de falta de médicos en el conjunto del país, especialmente de facultativos de Atención Primaria, y también tras las quejas de los propios aspirantes tras el examen del SES en noviembre, cuando ya advertían de que la cifra de aprobados sería especialmente baja ante las dificultades de la prueba y alertaban de una mayoría de plazas desiertas, como así ha sido.

Las quejas estaban motivadas principalmente por un cambio en el formato del propio examen, pasando de tener una tener 36 páginas a 51 aunque el número de preguntas (152) se mantenía, pero esto, señalan los aspirantes, incrementaba la dificultad y el ritmo exigido a la hora de hacer frente a su contenido. Insistían en que aumentaba el volumen físico de lectura y desplazamiento, lo que tenía varias consecuencias para los opositores: «mayor tiempo para hojear o encontrar las preguntas, más texto que consume tiempo aunque no haya más preguntas y más fatiga visual o cognitiva por el incremento de páginas», aseguraba entonces una de las aspirantes.

Una vez conocidos los resultados, la Consejería de Salud insiste en la respuesta que ofreció entonces: «los tribunales son independientes y actúan con plena autonomía e independencia en los procesos selectivos del SES en el ejercicio de sus funciones en base a su discrecionalidad técnica.