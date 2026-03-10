Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ayuntamientos extremeños convocarán un minuto de silencio este miércoles por las víctimas del terrorismo

Extremadura se suma al recuerdo del 11-M con minutos de silencio y actos de homenaje a las víctimas del terrorismo

Archivo - Ofrenda floral del acto organizado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO, en el 21º aniversario de los atentados del 11M, en la estación de Atocha, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España)

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) hace un llamamiento a los ayuntamientos y diputaciones en la comunidad para que convoquen un minuto de silencio este miércoles, día 11, a las 12,00 horas, en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Se suma así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al cumplirse 22 años de los atentados del 11M en Madrid.

Al respecto, el presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, hace un llamamiento a la convocatoria de "concentraciones silenciosas a las puertas de los ayuntamientos y diputaciones en señal de homenaje y respeto con las víctimas y sus familias".

La Junta de Extremadura, también se une a la causa convocando mañana, día 11, a las 10:00 horas, un minuto de silencio, que tendrá lugar en la Puerta principal de la Sede de Presidencia en Mérida.

Atentados del 11 de marzo de 2004

El 11-M fue el nombre con el que se conoce en España a los atentados terroristas ocurridos el 11 de marzo de 2004 en la ciudad de Madrid. Ese día, varias bombas explotaron en trenes de cercanías durante la hora punta de la mañana, causando 193 muertos y casi 2.000 heridos, convirtiéndose en el atentado más grave de la historia reciente del país. El ataque conmocionó profundamente a la sociedad española y generó una gran reacción de solidaridad y rechazo al terrorismo en todo el país. Más tarde, la sentencia estableció que la célula estaba compuesta por miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y otros yihadistas, con implicación de delincuentes comunes en el suministro de explosivos.

