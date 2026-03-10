Extremadura examinará entre abril y mayo a los aspirantes a 195 bomberos forestales y 29 agentes del Medio Natural

La Junta de Extremadura celebrará entre los meses de abril y mayo las pruebas de la oposición para cubrir 195 plazas de bombero forestal conductor y 29 de agente del Medio Natural, según ha informado este martes el Ejecutivo autonómico. El calendario permitirá que las bolsas de empleo estén constituidas antes del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios, que suele comenzar el 1 de junio.

La planificación de las pruebas ha sido elaborada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en coordinación con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, e incluye las fechas para los exámenes teórico, práctico y físico del proceso selectivo.

Acceso a las bolsas de empleo

Una vez corregidos los exámenes, los aspirantes que obtengan al menos un 3 en la prueba podrán acceder a las bolsas de empleo que se constituyan tras el proceso selectivo. Posteriormente se celebrará la fase de concurso, en la que se valorarán méritos adicionales.

Cuando finalice la oposición, el Plan Infoex contará con 195 plazas fijas más de bomberos forestales y el cuerpo de agentes del Medio Natural se reforzará con 29 nuevos efectivos.

Estos agentes desempeñan funciones clave en el operativo, ya que actúan como directores de extinción y realizan guardias de incendios dentro del dispositivo autonómico.

Refuerzo del dispositivo contra incendios

Las 224 plazas previstas en esta convocatoria se suman a otras medidas recientes adoptadas por la Junta para reforzar el operativo contra los incendios forestales.

Entre ellas figura el hecho de que Extremadura dispone por primera vez de la misma plantilla para prevención que para extinción, con profesionales que trabajan a jornada completa durante todo el año.

Además, el Plan Infoex incorporó en el último trimestre del año pasado 37 nuevos vehículos, entre ellos varias unidades de maquinaria pesada destinadas tanto a tareas preventivas como a la extinción de incendios.

Nuevos retenes y sede del Infoex

El dispositivo extremeño seguirá ampliando su plantilla durante 2026 y 2027 con la incorporación de 65 nuevos bomberos forestales que cubrirán nuevos retenes en Plasencia, Cáceres, Don Benito, Coria, Zafra y Trujillo.

La creación de estas unidades está prevista en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Plan Infoex, aprobado en junio de 2025 con el respaldo de los sindicatos presentes en la mesa negociadora y pendiente desde 2018.

Además, antes del inicio de la campaña de alto riesgo se inaugurará el nuevo Centro Operativo Regional (COR) del Infoex en Cáceres, que será la sede central del dispositivo de lucha contra incendios forestales en Extremadura.