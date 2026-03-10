Los extremeños recibirán 1,7 millones del Gobierno para libros de texto y material escolar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar 1.746.489 euros a Extremadura para financiar libros de texto y material didáctico en centros sostenidos con fondos públicos durante 2026, dentro de un programa estatal dotado con 58,5 millones de euros, según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La propuesta aprobada fija los criterios de distribución territorial del Programa de Cooperación Territorial de ayudas para libros y material didáctico, aunque el reparto definitivo deberá acordarse en la próxima Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas.

Apoyo a las familias y equidad educativa

El objetivo de esta línea de financiación es aliviar el gasto educativo de los hogares y garantizar que la situación económica no limite el acceso del alumnado a recursos básicos para el aprendizaje.

En palabras de Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y portavoz de la información difundida por el Ejecutivo, el programa busca “apoyar a las familias y reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando que ninguna situación económica desfavorable limite el acceso del alumnado a los recursos básicos para su aprendizaje”.

Las ayudas están dirigidas al alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, incluidos los ciclos de Grado Básico, Medio y Superior, siempre que cursen sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos.

Libros y material también en formato digital

El programa permite financiar tanto libros de texto tradicionales como material didáctico en cualquier soporte, incluido el digital, una fórmula que en los últimos años ha ido ganando peso en las aulas.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial, una herramienta de colaboración entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas que busca impulsar políticas educativas comunes en todo el país.

Según los datos del Gobierno, el fondo estatal destinado a este programa ha aumentado desde los 48,5 millones de euros en 2018 hasta los 58,5 millones actuales, con el objetivo de reforzar las ayudas a las familias y compensar desigualdades socioeconómicas entre territorios.

Cómo se calcula el reparto

El reparto territorial del programa se establece mediante un sistema que combina dos indicadores principales: la tasa de riesgo de pobreza y el número de estudiantes matriculados en enseñanzas no universitarias en centros sostenidos con fondos públicos.

Con este criterio, el Ejecutivo pretende orientar las ayudas hacia los territorios con mayor necesidad social y mayor volumen de alumnado.

La cifra final que recibirá cada comunidad autónoma, incluida Extremadura, se concretará cuando el reparto sea ratificado en la Conferencia Sectorial de Educación, órgano en el que participan el Ministerio y los responsables educativos de todas las comunidades.