La extremeña Silvia Venegas, premio especial en el Festival de Cine de Málaga por su documental "Recuerdo tu nombre"

La directora extremeña Silvia Venegas estrenó su documental 'Recuerdo tu nombre' el pasado lunes, día 9, en el Festival de Cine de Málaga, donde recibirá el Premio Especial en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres.

Con esta cinta, Venegas como mujer y cineasta quiere "completar el vacío de la identidad buscando a las antepasadas que ocultaron".

Con esta película quiere, además, denunciar la "violencia silenciada" que han sufrido las mujeres "en las guerras, de antes y de ahora, por ser mujeres", informa en nota de prensa Making Doc.

En la cinta, la arqueóloga Laura Muñoz lucha contra el tiempo y el olvido para descubrir la "verdad oculta" en las fosas comunes de la Guerra Civil española.

La cineasta Silvia Venegas (Santa Marta de los Barros, 1982) es miembro de la Academia de Cine de España, de la Academia de Cine de Europa y de la Academia de Cine de Extremadura.

En 2020 ganó el Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental con 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa' que fue también candidato al Premio Oscar. Fue también nominada al Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental con 'Herederas'.

En el año 2010 fundó junto al director Juan Antonio Moreno la productora cinematográfica Making DOC.

Málaga acoge la presentación del documental

El documental 'Recuerdo tu nombre' de la extremeña Silvia Venegas, que aborda la "verdad oculta" en las fosas comunes de la Guerra Civil española, se presentó el lunes, día 9 en el 29º Festival de Cine de Málaga; con la presencia de la directora y el equipo de la película, además del diputado de la Diputación de Badajoz Ricardo Cabezas.

De 80 minutos de duración, el documental está grabado durante la exhumación de restos en el Cementerio de Fregenal de la Sierra, en 2021, y cuenta con la fotografía de Alberto González Casal, la música de Chloé Bird y el montaje de Amaya Villar Navascués y la propia Silvia Venegas, autora igualmente del guion.

Los actores que participan en la película son Lourdes Guisado González, Leticia Torres Baños, José Vicente Moirón Benitez, Esteban G. Ballesteros, Maite Vallecillo, Cecilia Carmona Mendo y Alma Carmona Mendo.

El resultado se proyectará con posterioridad, entre otros espacios profesionales y públicos, en varias poblaciones de la provincia de Badajoz.

Victoria Bazaga destaca el gran valor del cine extremeño

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado este martes en el área de la industria del Festival de Cine de Málaga (MAFIZ) que "las grandes historias nacen en cualquier lugar, también en Extremadura", y ha subrayado el impulso del Ejecutivo autonómico al cine, destacando su papel como motor cultural, económico y de proyección internacional de la región. Así lo ha señalado en el acto de presentación de los 16 proyectos cinematográficos en desarrollo que participan en la tercera edición de la Residencia de Cine de Extremadura, una iniciativa consolidada como espacio de referencia para la creación y el impulso de nuevas películas, respaldada desde su primera edición por la Junta de Extremadura.

Cartel del documental de Silvia Venegas, 'Recuerdo tu nombre'.

Durante el acto, Bazaga ha defendido que el cine no pertenece únicamente a los grandes núcleos urbanos, sino que territorios como Extremadura cuentan con talento, creatividad y una mirada propia capaz de dialogar con el mundo. La consejera ha destacado además que el audiovisual es una de las grandes industrias culturales que genera economía, empleo, innovación y proyección internacional para los territorios.

En este sentido, ha explicado que la Junta de Extremadura trabaja con el objetivo de fortalecer el ecosistema audiovisual extremeño y acompañar a creadores y empresas en todas las fases del proceso, desde el desarrollo de las ideas hasta su llegada al público.

La presencia extremeña en MAFIZ forma parte de esa estrategia de impulso al sector. En esta edición participan 26 empresas y profesionales extremeños, que cuentan con el apoyo de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremeña de la Cultura y su área de cine, Extremadura Audiovisual.