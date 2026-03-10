'Mujeres por Almaraz' a la ministra Ana Redondo: “La igualdad no puede depender del código postal”

Una representación del colectivo ‘Mujeres por Almaraz’ se desplazará este miércoles, 11 de marzo, a Madrid para llevar su voz y su defensa de la central nuclear, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Según se explica desde de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', su objetivo es defender que la igualdad no puede sostenerse en base a pérdida de oportunidades y de autonomía económica, así como a la despoblación que supondría el cierre de la planta. También ser recibido para exponer el impacto social, económico y territorial que tendría el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz en la comarca del Campo Arañuelo.

En la misiva, las firmantes --María Jesús Lapeira, Marisa Alarza y Virginia Aizkorbe-- aseguran que la zona vive “un momento crítico” en el que “la comarca del Campo Arañuelo contiene la respiración”, ante una decisión que, afirman, no es “una disquisición técnica ni un debate abstracto”, sino “la inquietud de miles de mujeres y sus familias que sienten que el suelo bajo sus pies amenaza con desaparecer”.

Más de dos mil mujeres

El colectivo, que dice representar a más de 2.000 mujeres, se presenta como una plataforma integrada por “trabajadoras, autónomas, profesionales, madres, abuelas, jóvenes que empiezan”, unidas por la idea de que “la igualdad no puede depender del código postal”.

En su escrito, recuerdan que ya han intentado trasladar esta preocupación a otros miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, además de al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de los alcaldes de la zona. Sin embargo, lamentan que “hasta la fecha no hemos tenido la oportunidad de ser escuchadas ni de mantener esas reuniones solicitadas”.

Motor de nuestra economía

Las firmantes sostienen que el eventual cierre de la planta “no es una mera consigna energética”, sino que representa “el motor de nuestra economía y el apoyo de cientos de negocios y miles de hogares”. A su juicio, poner en cuestión la continuidad de la central implica “socavar la base misma de nuestra independencia económica y, con ella, la libertad real de las mujeres de nuestra tierra”.

La carta vincula además el debate sobre Almaraz con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. “Sin autonomía económica no hay igualdad efectiva”, subrayan. En este sentido, plantean preguntas directas sobre el futuro de la comarca: “¿Qué ocurre cuando la única opción que se ofrece es marcharse? ¿Qué clase de igualdad es aquella que obliga a abandonar la propia tierra para poder ejercerla?”.

Acto para reivindicar la continuidad de la central nuclear. / Carlos Gil

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el colectivo reivindica que la agenda feminista también debe atender la situación del mundo rural. En su opinión, “la falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres jóvenes del mundo rural deben formar parte del centro de cualquier agenda feminista comprometida con la justicia social”.

Valorar con "rigor" el impacto

Por ello, piden a la ministra que valore “con rigor el impacto que tendría el cierre de Almaraz —también en términos de empleo femenino y cohesión social—” y que impulse un diálogo en el que se escuche a las mujeres del territorio afectado. “Las mujeres del Campo Arañuelo no queremos ser un daño colateral de decisiones adoptadas lejos de aquí”, afirman. “Queremos ser interlocutoras, protagonistas y aliadas”.

La carta concluye con una petición expresa al Ministerio de Igualdad para que “no deje atrás a las mujeres rurales que solo desean trabajar y prosperar en su propia tierra” y para que apoye “el mantenimiento de la actividad de Almaraz por muchos años”.