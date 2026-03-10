Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Solo ha dado tiempo a que uno de los hermanos preste declaración y ha negado cualquier implicación en los hechos; el otro declarará previsiblemente este martes

La calle García-Plata de Osma, en Cáceres, alberga comercios variados, desde repuestos de vehículos hasta centros de entrenamiento y salud, con negocios que han marcado su historia

Los sistemas analizan datos durante la operación y empiezan a realizar tareas sencillas, como suturas quirúrgicas, siempre bajo la supervisión del cirujano

Con la duplicación de la vía en Mérida, se espera mejorar la regularidad del servicio ferroviario y prepararse para el crecimiento del tráfico, consolidando el desarrollo del sistema regional

La construcción del Colector Universidad, con un presupuesto de tres millones de euros, ha obligado a modificar las paradas de autobús y prevé varias semanas más de trabajos en Cáceres