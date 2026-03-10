Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
Solo ha dado tiempo a que uno de los hermanos preste declaración y ha negado cualquier implicación en los hechos; el otro declarará previsiblemente este martes
De las hogueras de San Jorge a calle de negocios y servicios en Cáceres
La calle García-Plata de Osma, en Cáceres, alberga comercios variados, desde repuestos de vehículos hasta centros de entrenamiento y salud, con negocios que han marcado su historia
Robots que ayudan a operar: el Centro de Mínima Invasión impulsa la nueva cirugía con IA desde Extremadura
Los sistemas analizan datos durante la operación y empiezan a realizar tareas sencillas, como suturas quirúrgicas, siempre bajo la supervisión del cirujano
Mérida recibe una inversión millonaria para modernizar su infraestructura ferroviaria
Con la duplicación de la vía en Mérida, se espera mejorar la regularidad del servicio ferroviario y prepararse para el crecimiento del tráfico, consolidando el desarrollo del sistema regional
Los universitarios de Cáceres critican los cortes de tráfico en el campus por las obras de la red de saneamiento
La construcción del Colector Universidad, con un presupuesto de tres millones de euros, ha obligado a modificar las paradas de autobús y prevé varias semanas más de trabajos en Cáceres
