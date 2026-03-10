Precipitaciones dispersas y nieve en cotas bajas este martes en Extremadura

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Extremadura registrará este martes, día 10, cielos nubosos con precipitaciones dispersas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad moderada. La jornada también estará marcada por la presencia de nieve en cotas relativamente bajas, brumas en zonas de sierra y temperaturas con pocos cambios. La jornada también podría dejar brumas y bancos de niebla, especialmente en áreas de sierra. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en algunos tramos de carretera durante las primeras horas del día. Asimismo, no se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte de la región, donde las temperaturas mínimas serán más bajas.

Nieve

Además, la cota de nieve se situará entre los 700 y los 900 metros durante las primeras horas del día. Con el avance de la jornada, especialmente por la tarde y la noche, esta cota ascenderá progresivamente hasta situarse entre los 1.300 y los 1.600 metros.

Temperaturas con pocos cambios

En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o permanecerán sin cambios respecto a jornadas anteriores. Por su parte, las máximas se mantendrán estables o registrarán un leve ascenso. De esta forma, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados en Badajoz y entre los 2 y los 13 grados en Cáceres. Los vientos soplarán en la región de componente oeste tendiendo al norte, con carácter flojo aunque con algunos intervalos moderados a lo largo del día.

Previsión para el resto de la semana

De cara a los próximos días, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que la inestabilidad podría continuar en Extremadura, con intervalos nubosos y posibilidad de nuevas precipitaciones en distintos puntos de la región. Las temperaturas, en general, se mantendrán en valores propios de esta época del año, con ligeras variaciones entre jornadas.