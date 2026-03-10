Un proyecto piloto en Enfermería promueve la información y donación de médula ósea entre los futuros sanitarios

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) continúa avanzando en su compromiso con la formación de los futuros profesionales sanitarios a través de su proyecto piloto en Enfermería, una iniciativa pionera en la región que busca mejorar la capacitación del alumnado y fomentar su implicación en la donación de progenitores hematopoyéticos. En este marco, el jueves 5 de marzo, ADMO llevó a cabo una nueva jornada formativa y de tipajes en el Centro Universitario de Mérida, dirigida al alumnado del Grado de Enfermería e Ingeniería.

Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura / Cedida

Este proyecto piloto, que ADMO está desarrollando, tiene como objetivo reforzar la formación práctica sobre la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical, así como aumentar el compromiso de los jóvenes estudiantes con la donación. Una de sus principales novedades es la participación del propio alumnado en el proceso de extracción de sangre para la tipificación HLA, paso imprescindible para acceder al REDMO (Registro Español de Donantes de Médula Ósea).

La actividad comenzó a las 12:45 con una charla formativa en el Salón de Actos donde el alumnado recibió información actualizada y rigurosa sobre la donación de médula ósea, así como del proceso de inscripción en el REDMO. La sesión estuvo impartida por profesionales vinculados a la Asociación, junto a voluntarios de la entidad, quienes aportaron una visión cercana y humana sobre la importancia de la donación y el papel fundamental que desempeña el personal de enfermería en este ámbito.

Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura / Cedida

Tras ser informados, los alumnos que así lo desearon, pasaron al laboratorio del centro universitario, para realizarles de forma automática la extracción de sangre para el tipaje HLA. Esta experiencia permitió a los estudiantes conocer de primera mano la sencillez del procedimiento y comprender la trascendencia de su futura labor profesional en la promoción de la donación de médula ósea. ADMO destaca que este tipo de iniciativas no solo contribuyen a mejorar la formación práctica de los estudiantes, sino que también fomentan su compromiso con la donación, convirtiéndolos en agentes activos de sensibilización en los centros sanitarios donde ejercerán en los próximos meses.

La jornada fue posible gracias a la colaboración y disposición del Centro Universitario de Mérida, pues un año más, el equipo directivo facilitó en todo momento la organización y el desarrollo de la actividad. ADMO agradece especialmente el apoyo del personal docente y administrativo que acompañó la iniciativa. Asimismo, la Asociación expresa su reconocimiento a los profesionales sanitarios de la UCI del Hospital de Mérida. Enfermeros y TCAEs llevaron a cabo las extracciones con profesionalidad y cercanía, garantizando en todo momento la seguridad y el acompañamiento del alumnado. Junto a ellos, participaron también jóvenes voluntarios, estudiantes del Grado de Enfermería, que colaboraron activamente en el proceso, demostrando implicación, responsabilidad y un fuerte compromiso con la donación.

Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura / Cedida

Desde ADMO subrayan que “la formación y la sensibilización de los futuros profesionales sanitarios es clave para seguir aumentando el número de donantes de médula ósea en Extremadura. Su papel es esencial para transmitir confianza, resolver dudas y acompañar a quienes deciden dar este paso altruista que puede salvar vidas”.

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura continuará desarrollando este tipo de acciones en otros centros educativos y sanitarios de la región, con el objetivo de consolidar un modelo formativo que acerque la donación de médula ósea a la comunidad universitaria y fortalezca la red de profesionales sensibilizados con esta causa.