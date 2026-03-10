"Para que hablemos del qué y no del quién, para que hablemos de las necesidades de Extremadura y los extremeños con la mirada puesta en ello y no en debates personalistas". El alcalde Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, se suma a la carrera por el liderazgo del PSOE de Extremadura. El también vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz ha confirmado este martes en un vídeo en redes sociales que presentará su candidatura a las primarias junto a la diputada Soraya Vega, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y el secretario provincial del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina.

Todos los aspirantes deberán registrar su precandidatura este jueves y luego recoger los avales necesarios para ser considerados candidatos oficiales, un mínimo de 1.124 que les permitirían concurrir a las primarias. Atrás quedan, de momento, las expectativas de la gestora presidida por José Luis Quintana de buscar un candidato de consenso que evitara una nueva guerra interna. A dos días de cerrarse el plazo oficial, son cuatro ya los candidatos, a la espera de que la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, confirme si finalmente da el paso.

Desde Puebla de Obando

Díaz Farias ha anunciado su intención de liderar el PSOE extremeño a través de un vídeo grabado en el kilómetro 40 de la carretera Badajoz-Cáceres, a la altura de Puebla de Obando. Afirma que su objetivo es contribuir a "abrir una nueva etapa en el socialismo extremeño basada en la participación de la militancia, la cohesión interna y la recuperación de la confianza de la ciudadanía".

El alcalde de Villanueva del Fresno ha defendido que el momento actual del partido exige "reflexión, generosidad y capacidad de diálogo" para fortalecer el proyecto socialista y volver a situarlo como una referencia mayoritaria en la comunidad autónoma.

Mano tendida

Asimismo, ha expresado su voluntad de "sumar sensibilidades, escuchar a las agrupaciones locales y construir un liderazgo compartido que refuerce el papel de la militancia en la toma de decisiones". En ese sentido, ha indicado que tenderá la mano al resto de dirigentes que han anunciado su intención de presentar su precandidatura para dirigir el PSOE extremeño con el objetivo de "aunar esfuerzos, sumar sinergias y ampliar la voz del socialismo extremeño en el contexto nacional".

El dirigente socialista ha defendido también que el proceso interno debe afrontarse "con serenidad y altura de miras", poniendo el foco en la reconstrucción del proyecto político y en la capacidad de volver a conectar con la sociedad extremeña.

En los próximos días, Díaz Farias presentará los principales ejes de su propuesta política y orgánica para el PSOE de Extremadura, que, según ha adelantado, girará en torno al fortalecimiento de las agrupaciones locales, la apertura del partido a la sociedad y la construcción de una alternativa de gobierno para la comunidad.

Dirigente histórico

Con amplia trayectoria en el PSOE, Ramón Díaz Farias (Villanueva del Fresno) es alcalde de esta localidad pacense desde 2003 y afronta actualmente su sexta legislatura al frente del ayuntamiento. Su trayectoria política ha estado marcada por el municipalismo y por su vinculación a la política provincial dentro del PSOE.

Desde 2023 forma parte también de la Diputación Provincial de Badajoz, donde ejerce como vicepresidente tercero dentro del equipo de gobierno. Con anterioridad presidió durante una legislatura la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), cargo que asumió en el mandato iniciado en 2007.

Primarias con Rafael Lemus

Su relación con los procesos orgánicos del partido se remonta al menos a 2012, cuando optó por primera vez a la secretaría provincial del PSOE de Badajoz frente a Rafael Lemus. En aquella ocasión presentó su candidatura con la promesa de "trabajo, ilusión y cercanía" y defendió que su proyecto no pretendía "repartir cargos, sino cargas". También subrayó que su propuesta era "una opción" y no una corriente interna dentro del partido, y comparó su planteamiento con una calculadora que no tiene los símbolos de resta ni división, sino "solo sumar y multiplicar".

Volvió a presentarse a ese mismo cargo en 2017. En las primarias celebradas entonces entre la militancia socialista pacense, Lemus obtuvo el 56% de los votos (2.204 apoyos), mientras que Díaz Farias consiguió el respaldo del 44% (1.749 votos). En 2021 anunció que no volvería a concurrir a ese proceso orgánico provincial.

Fuera de la política, entre sus aficiones se encuentran el fútbol, la pesca, el cine y la música, especialmente los cantautores como Joan Manuel Serrat o Ismael Serrano.