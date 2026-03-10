Robots que ayudan a operar: el Centro de Mínima Invasión impulsa la nueva cirugía con IA desde Extremadura

La cirugía robótica avanza hacia una nueva generación de sistemas que combinan robots, inteligencia artificial y análisis de datos para ayudar al cirujano durante una operación. Estas tendencias pioneras —que van desde analizar información en tiempo real hasta dispositivos que pueden realizar tareas con precisión en el quirófano— han sido recogidas y analizadas por dos investigadores del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres en un libro publicado a escala internacional.

La obra, publicada a finales de febrero por Elsevier–Academic Press, una de las editoriales más prestigiosas del mundo en el ámbito médico, reúne 41 capítulos y más de 160 autores de varios continentes. El volumen ha sido coordinado por los investigadores extremeños Francisco Miguel Sánchez-Margallo, director científico del centro, y Juan Alberto Sánchez-Margallo, investigador senior del área de bioingeniería.

Uno de los avances más relevantes que recoge el libro tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas quirúrgicos. "Las tendencias principales pasan por utilizarla para avanzar en los primeros trabajos de autonomía robótica. Es decir, intentar conseguir robots que puedan realizar determinadas tareas sencillas, como una sutura o movimientos repetitivos", explica Francisco Miguel Sánchez-Margallo.

Robots que ayudan en quirófano

La sutura, por ejemplo, es el proceso de unir o cerrar tejidos durante una intervención, una tarea que exige gran precisión. En el futuro, algunos de estos movimientos podrían ser ejecutados por sistemas automatizados.

El objetivo, subraya el investigador, no es sustituir al especialista, sino convertir al robot en un apoyo para determinadas fases del procedimiento. En cualquier caso, estas funciones se desarrollarían siempre bajo la supervisión directa del cirujano.

Cirugía con una sola incisión

Otra de las tendencias que recoge el libro es la miniaturización de los instrumentos quirúrgicos, es decir, el desarrollo de dispositivos cada vez más pequeños que permiten reducir el daño de la cirugía en el paciente. De hecho, uno de los últimos ejemplos es la incorporación de plataformas robóticas que "permiten introducir todos los brazos del robot a través de una única incisión de tres o cuatro centímetros", detalla Sánchez-Margallo.

Este tipo de procedimientos forman parte de la llamada cirugía mínimamente invasiva, una técnica que permite operar mediante pequeñas incisiones en lugar de grandes aperturas quirúrgicas. De esta forma se reduce el daño en los tejidos, el dolor tras la intervención y el tiempo de recuperación del paciente.

Además de la inteligencia artificial, el sector está incorporando nuevas tecnologías que mejoran la visualización durante las operaciones. Entre ellas se encuentran sistemas de imagen médica avanzada o técnicas de fluorescencia, que permiten identificar estructuras internas del cuerpo —como vasos sanguíneos o tumores— con mayor precisión durante la intervención.

Innovación tecnológica desde Cáceres

Muchas de estas líneas de investigación se desarrollan actualmente en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, que colabora con instituciones públicas y empresas tecnológicas para mejorar los sistemas quirúrgicos que ya se utilizan en hospitales.

Uno de los proyectos en marcha es AUTOPILOT, promovido por ambos investigadores del CCMIJU y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que busca automatizar determinadas tareas dentro de la robótica quirúrgica.

Otro ejemplo es MARS, un proyecto de Compra Pública Innovadora orientado al desarrollo de nuevas soluciones en quirófano, que actualmente está pediente de resolución: "El objetivo es desarrollar un sistema inteligente que ayude al cirujano a colocar los diferentes brazos del robot quirúrgico", señala Sánchez-Margallo.

El proyecto también incluye el desarrollo de herramientas para analizar la ergonomía del quirófano, es decir, cómo se organizan los profesionales, instrumentos y equipos durante una operación.

Mediante sensores y herramientas de inteligencia artificial, el sistema podría analizar la postura del cirujano o la disposición de los dispositivos y ofrecer recomendaciones si detecta problemas durante la preparación de la cirugía.

Un libro que reúne la tecnología quirúrgica actual

El libro, titulado 'Robotic Platforms for Minimally Invasive Surgery', recoge de forma sistemática las principales plataformas robóticas que existen actualmente en cirugía.

Entre ellas se incluyen sistemas de laparoscopia —una técnica que permite operar mediante pequeñas incisiones utilizando cámaras—, cirugía de puerto único, endoscopia flexible o microcirugía, que emplea instrumentos de gran precisión para trabajar en estructuras muy pequeñas.

La obra reúne contribuciones de especialistas de Estados Unidos, Europa, Asia y África y es el resultado de casi un año y medio de trabajo de coordinación científica internacional.

Un centro con formación internacional

Además de la investigación tecnológica, el centro cacereño se ha convertido en un punto de referencia para la formación médica internacional.

Según sus datos, más de 33.000 profesionales de unos 110 países han pasado por el centro desde su creación.

Cada año participan en sus programas entre 1.700 y 1.800 alumnos, de los cuales entre el 15% y el 20% son profesionales extranjeros que acuden a Cáceres para formarse en técnicas de cirugía mínimamente invasiva.

La coordinación de un libro científico internacional por parte de investigadores del centro, subraya Sánchez-Margallo, refuerza la proyección internacional del sistema científico y tecnológico de Extremadura.

Los editores prevén además preparar una segunda edición actualizada que incorpore los nuevos avances que se están produciendo en robótica médica, inteligencia artificial y futuras tecnologías aplicadas en el quirófano.