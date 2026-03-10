Quimioterapias aún más seguras: El SES aplicará nuevos sistemas para manipular fármacos y prevenir errores en las dosis

El Servicio Extremeño de Salud (SES) incorporará nuevos sistemas de seguridad en los servicios de farmacia hospitalaria para mejorar la manipulación de medicamentos peligrosos, especialmente los utilizados en tratamientos oncológicos, y evitar posibles errores en las dosis.

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado este martes la contratación del suministro de sistemas cerrados de transferencia de fármacos y equipos de control de calidad, destinados a todas las áreas de salud de Extremadura. El contrato cuenta con un valor estimado de 7,8 millones de euros.

Santiago García Villegas

La medida busca reforzar la seguridad en la preparación de tratamientos como la quimioterapia y reducir los riesgos tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

Sistemas cerrados para manipular medicamentos peligrosos

El contrato contempla la adquisición de sistemas cerrados de transferencia de fármacos, que permitirán a los servicios de farmacia de los hospitales del SES manipular medicamentos peligrosos con mayores garantías de seguridad.

Estos dispositivos están diseñados para impedir la liberación de vapores o aerosoles durante la manipulación de los fármacos, lo que reduce la exposición del personal sanitario a sustancias potencialmente peligrosas.

Además, contribuyen a mantener la esterilidad e integridad de las preparaciones, disminuir la contaminación en cabinas, superficies o envases y prevenir derrames durante el proceso de preparación y transferencia de los medicamentos.

Verificación de dosis con nuevos equipos

El contrato también incluye la cesión de espectrofotómetros, equipos de control de calidad que permitirán verificar la identidad y la concentración de los medicamentos antes de que los tratamientos lleguen al paciente.

Esta comprobación adicional permitirá detectar posibles errores en la mezcla o en la dosificación, algo especialmente relevante en los medicamentos oncológicos, donde la precisión en la dosis resulta fundamental.

Junto a estas herramientas, se incorporarán soluciones automatizadas para la preparación de tratamientos, con el objetivo de agilizar los procesos en las farmacias hospitalarias y mejorar la seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales.